Üç turistin öldüğü kazayla ilgili yeni gelişme

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille turistleri taşıyan safari cipinin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1’i çocuk 3 yabancının hayatını kaybetmesi, 17 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü Recep Özsoy (39) tutuklandı.

Kaza, dün saat 16.00’da Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Recep Özsoy yönetimindeki 07 HOM 52 plakalı otomobil ile Ramazan Yıldırım’ın (61) kullandığı yabancı turistleri taşıyan 07 BAY 993 plakalı safari cipi çarpıştı.

Kazada, safari cipinde bulunan Rus uyruklu Olga Zhukova (61) olay yerinde, Kazakistan uyruklu kız çocuğu Symbat Nasipgali (2) ile Kazakistan uyruklu Araılym Nugmanova (34) ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücüler ile 7 İsrailli, 2 Kazak, 2 Rus ve 4 Türk yaralandı. Yaralı 17 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

Tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Recep Özsoy gözaltına alındı. Bu sabah ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Özsoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada yaşamını yitiren Olga Zhukova, Symbat Nasipgali ve Araılym Nugmanova’nın cenazeleri yapılan işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Yaralılardan bir kısmının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında, her iki aracın da yan yana hızlı şekilde ilerlediği anlar yer aldı. (DHA)