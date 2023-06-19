Üç şehirde de korkutan depremler
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde dün gece saat 23.59’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30’da merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 3,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kahramanmaraş’ta deprem
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21’de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. (AA)