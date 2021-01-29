Üç milletvekili CHP’den istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova milletvekili Özcan Özel, CHP’den istifa etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak’ta Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacakları iddia edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova milletvekili Özcan Özel‘le görüşmüştü.

29 EKİM GÜCÜ: 10 ARALIK HAREKETİ PARTİYİ ELE GEÇİRDİ

Kendilerine ’29 Ekim Gücü’ adını veren üç milletvekili, kaleme aldıkları mektubu parti genel merkezine sunmuştu.

Mektupta; 10 Aralık Hareketi’nin CHP’yi ele geçirdiği iddia edilerek, partinin HDP’yle ittifak kurmasına ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yakınlaşmasına itiraz edilmişti.

10 ARALIK HAREKETİ: DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin çağrısıyla 10 Aralık 2005’te İstanbul’da yapılan toplantıda CHP’ye alternatif yeni parti bir kurulması masaya yatırıldı. Toplantıya Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. Burhan Şenatalar, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimler katıldı.

(KAYNAK: SOZCU)