SORDUM ÖĞRENDİM

“Üç harfli” dedikleri zincir marketleri kimler kurdu?

Son günlerin en tartışılan konularının başında sahiplerinin hemen tamamının AKP’li olduğu zincir marketler geliyor.

Ülkemizde pek çok zincir market sayabiliriz ama iktidarın hedefinde BİM, ŞOK ve A101 var.

Bu marketler neden hedefte.

Çünkü son zamanlarda her üç marketin sahipleri de AKP iktidarına karşı mesafe koydular.

Tam anlamıyla karşı değiller ama ekonomik konularda Erdoğan’a eleştiri getirmeleri yeter sebep görülüyor.

Zaten Erdoğan’ın en temel özelliklerinden biri “yanında olanların herhangi bir konuda eleştiri yapmaları” halinde hemen intikam alması.

İktidar sözcüleri ve yandaş medya, bu marketleri anlatırken “üç harfli” tanımını kullanıyorlar.

Teknik olarak her üç marketin adı da 3 harf gibi algılanıyor.

Ama burada bilinçaltına bir mesaj gönderiliyor.

Özellikle kendini dini sandıkları hurafelere kaptırmış olanlar “cin” denmesinin cinleri çağıracağına inanması nedeniyle cin yerine “üç harfli” derler.

İktidarın temelinde de din istismarı ve hurafeler olduğu için “üç harfli” diye hedefe koydukları bu marketleri bir anlamda “cin” ile özdeşleştirmeye çalışıyorlar.

Yazımın başında hedefteki zincir marketlerin kurucularının hep AKP’li olduğundan söz etmiştim.

Bu konuda bir bilgi notu buldum.

Bilmeyenler için paylaşmak istedim.;

BİM, 1995 yılında faaliyetlerine 21 mağazayla başladı. Kurucu ortakları arasında Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin el-Kadı, Korkut Özal, Mehmet Fatih Saraç ve Mustafa Latif Topbaş var.

BİM’in kuruluşunun Yasin el-Kadı’nın girişimiyle olduğu ileri sürülüyor. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, el-Kadı’yı “Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen bir Suudi iş insanı” diye tanıtmış, “Aile dostumuzdur” demişti.

Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen Yasin el-Kadı, Murat Ülker ile Mustafa Topbaş’ın aracılığıyla Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’yla tanıştırıldı.

Daha sonra Zapsu, AKP kurucuları arasında yer aldı.

Neocon’larla arasının iyi olduğu bilinen Zapsu, Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde başdanışmanlığını da yapmıştı.w

Bu birliktelik 2003 yılına kadar bu birliktelik sürdü. Cüneyt Zapsu 2003’te, ağabeyi Aziz Zapsu ise 2006 yılında BİM hisselerini sattılar. Fakat Zapsu ailesini A-101 zincir marketleri hissedarlığında görüyoruz sonra.

BİM’in ağırlık sahipleri Topbaş ailesi. Aile, Nakşibendiliğin Erenköy Cemaati’ne bağlı ağır topları olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aile ilişkileri iyi olan Topbaş ailesi, nedense 17/25 FETÖ kumpası sonrasında ilişkiler zayıflıyor.

Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir.

Peki şu an BİM Yönetiminde kimler var?

– BİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

– Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali Meralı

– Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

– Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

– Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI (Ülker ailesi Yıldız holding bağlantılı)

– Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ (Ülker ailesi Yıldız holding bağlantılı)

A101 ORTAKLIK YAPISI

Aziz Zapsu ve Mehmet Fatih Saraç 2008 yılında A101 marketler zincirini kurdu. Daha sonra 2010 senesinde Aziz Zapsu hisselerinin yüzde 29.8’ini Turgut Aydın’a devretmesiyle Aydın ailesi yönetiminde yerini aldı.

Mehmet Arif Saraç BİM marketleri kurucularından Arap işadamı Yasin el-Kadı’nın eski ortaklarından.

Günümüzde Aydın ailesi A101’in yüzde 79.21 hissesine sahip. İkinci en yüksek hisseye sahip ortak yüzde 10.08 oranla İrfan Hacıosmanoğlu ile marketin yüzde 6.71 oranı Sayın Grup’a, yüzde 4’ü ise Murat Sungurlu’ya aittir.

ŞOK MARKETLERİ

ŞOK marketler zincirinin sahibi ise Murat Ülker’dir..

MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

Erdoğan’ın marketlerindeki fiyatlarla BİM’in fiyatları aynı ama boykot BİM’e yapılıyor

Bu tabloda Erdoğan’ın kuruluşuna öncülük ettiği ve adeta sahiplendiği Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ile BİM’in bu ayki fiyat karşılaştırması var.

Dikkat ederseniz her iki zincir marketteki ürünlerin fiyatları aşağı yukarı aynı.

Buna karşı hedefe konulan Erdoğan’ın marketleri değil BİM market zinciri.

Peki, fiyatlar aynı olduğu halde neden BİM hedefe konuyor.

Birkaç dedikodu var.

BİRİNCİSİ; BİM’in Kurucu ve sahipleri AKP’li hatta Erdoğan’ın siyasette yükselmesine en büyük katkıyı yapan kişiler. Ancak son zamanlarda ekonominin kötüye gitmesinden rahatsızlar, bunu da dile getirdikleri gibi yanlış ekonomik politikalar uygulanmasından üstelik bunlarda ısrar edilmesinden yakınıyorlar.

İKİNCİSİ: Bu tamamen dedikodu düzeyinde. Buna göre sarayın adamları “üç harfli” zincir marketlerden seçim kampanyası için yüklü para istemişler. Ancak marketlerin sahipleri son zamanlardaki ceza furyası nedeniyle zaten yüz milyonlarca lira ödediklerini, artık takatlerinin kalmadığını söylemişler. Bunun üzerine hedef gösterme operasyonu başlamış.

Şimdi saraya yakın isimler “BİM’i boykot ediyoruz” çağrısı yapıyor.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

“Bir bilen” Ahmet Hakan’ın uyarısı doğru çıktı

İktidarın hedefindeki zincir marketlerin sahipleri bugüne kadar hep AKP’nin arkasında durdular.

Ancak şimdi çıkan tartışmada hepsi bir anda hedef oldu.

Böyle olunca saray yandaşları da bu marketler aleyhine kampanya başlattılar.

Muhalefette olanlar ise “düştüler birbirlerine” diye seviniyorlar.

Hatta öyle ki “Bugüne kadar bu marketlerden hiç alışveriş etmemiştim bundan sonra ben de bu marketlere gideceğim” diyen çok sayıda muhalif var, sosyal medyada görüyorsunuzdur.

Muhalefette olanların bazılarının bu tavrı Erdoğan’ın “Gereğini yapıyor” diye sırtını sıvazladığı Ahmet Hakan’ın dikkatini çekmiş ve konuya farklı yerden girmiş.

“Bir bilen” olan Ahmet Hakan “BİM DE BİM” başlıklı yazısında bakın ne demiş;

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın aleme nizam veren bre’li konuşmasının ardından bazı iktidar karşıtları, BİM poşetlerini göstere göstere sokaklarda dolaşmaya başladılar.

Bu iktidar karşıtlarını uyarıyorum. Haberin Devamı çok yakın bir zamanda… Galip Bey’in “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunun hastasıyız” falan diye açıklama yapması söz konusu olabilir. Fazla açılmamalarında büyük fayda var yani.

Hürriyet genel yayın müdürü ve yazarı Ahmet Hakan’ın bu yazıyı yazdığı gün öngörüsü gerçek oldu ve BİM’in CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Aykaç bununla da yetinmedi ve ağır eleştiriler yönelttiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den özür diledi.

Bakalım şimdi AKP’li market sahipleri hizaya gelip tekrar Erdoğan iktidarına destek verecekler mi?

Sonuçta ciddi para kaybedecekler, zararından bir yerinden dönebilirler.