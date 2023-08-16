Üç çocuğunu öldüren kadın mahkeme tarafından suçlu buldu

Yeni Zelanda’da mahkeme, 3 çocuğunu öldüren kadını, “ruh sağlığının iyi olmadığı” yönündeki savunmasını kabul etmeyerek cinayetten suçlu buldu.

Yeni Zelanda mahkemesi, yaklaşık iki yıl önce 2 yaşındaki ikiz kızları Maya ve Karla ile 6 yaşındaki kızı Liane’yi öldüren 42 yaşındaki Lauren Dickason’ın “ruh sağlığının iyi olmaması nedeniyle kızlarını öldürdüğü ve suçlu olmadığı” savunmasını kabul etmedi.

Lauren’ın cinayeti işlediği dönemde depresyonda olduğunu kabul eden ancak söz konusu durumun “suçun işlenmesine gerekçe olamayacağını” belirten savcılar, annenin cinayetleri öfkeyle işlediğini kaydetti.

Ayrıca, savcılar, Lauren’ın cinayetten haftalar önce internette “çocuklarda en etkili aşırı doz yöntemleri”ni aradığına da işaret etti.

Lauren’ı çocuklarını öldürmekten suçlu bulan mahkemenin, anneyi müebbet hapisle cezalandırabileceği belirtiliyor.

Olay

İkisi de sağlık personeli olan Lauren ve eşi Graham Dickason, cinayetten günler önce Güney Afrika’dan Yeni Zelanda’ya taşınmıştı.

Kızlarını ilk başta kabloyla boğmaya çalışan ardından yastıkla boğarak öldüren Lauren, sonrasında çocuklarını yataklarına yatırarak kendisini de öldürmeye çalışmıştı.

Graham ise polise verdiği ifadede, eşinin ruh sağlığının iyi olmadığını bildiğini ancak böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmediği söylemişti. (AA)