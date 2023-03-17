Üç aylık eşe satırla saldırı girişimi anbean görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde S.G., 3 ay önce evlendiği Ç.G.’ye (39) satırla saldırı girişiminde bulundu. Olay anı, kadının, bir süredir devam eden şiddet olaylarını kaydetmesi için eve taktırdığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat’ta yaşayan Ç.G., 5 Aralık 2022’de evlendiği S.G.’den şiddet görmeye başladı. Ç.G., kendisiyle ilk eşinden olan 12 ve 14 yaşlarındaki kızlarına, kocasının yaşattıklarını kayıt altına almak için eve güvenlik kamerası taktırdı. Bu yıl 1 Şubat’ta eve alkollü geldiği iddia edilen S.G.’nin, eşi Ç.G.’ye saldırdığı anlar, kamera tarafından anbean kaydedildi.

Eşine saldıran S.G.’nin aynı binada yaşayan annesi, kız kardeşi ve komşularının yardımıyla evden uzaklaştırılmaya çalışıldığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerde; S.G. ve evdekiler arasında bir süre arbede yaşandığı, daha sonra Ç.G. ve beraberindekilerin dışarı çıktığı görüldü.

Sonrasında S.G.’nin eline aldığı satırla duvarlara vurduğu anlar da görüntülere yansıdı.

Diğer yandan Ç.G.’nin kocası hakkında sürekli evden uzaklaştırma kararı aldırdığı, son olayla ilgili de polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

(DHA)