Uber, Türkiye’de taksi uygulaması ile yoluna devam ediyor

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sarı taksilerin kullandığı UberTaksi uygulamasının devamına yönelik bölge adliye mahkemesinin kararını onarken, UberXL uygulamasına haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle izin vermedi.

Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası İstanbul 10 ve 11. Asliye Ticaret mahkemelerinde “haksız rekabet” gerekçesiyle Ubere dava açmıştı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi (ilk derece mahkemesi) 16.10.2019 tarihinde Uber’in bu iki hizmetinin de durdurulmasına karar vermişti. Uberin bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul 13. Bölge Adliye Mahkemesi 11.12.2020 tarihinde Uberin istinaf taleplerini kısmen kabul ederek Ubere Türkiyede uygulanan erişim engelini kaldırmış ve taksi hizmetinin kullanıma açılması yönünde karar almıştı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de bölge adliye mahkemesinin kararını onadı.

Yargıtay, 23.01.2023 tarihinde vermiş olduğu kararın gerekçesini dün açıkladı. Buna göre Türkiye’de 6 milyon kullanıcının hizmet aldığı Uber, Türkiyede taksi uygulaması ile yoluna devam ediyor.

(DHA)