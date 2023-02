TVF, 8 kulübün ligden çekilme talebini onayladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, (TVF), deprem felaketinden etkilenen şehirlerde bulunan 8 kulübün ligden çekilme taleplerinin onaylandığını açıkladı.

TVF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizde yaşanan ve hepimizi yasa boğan deprem felaketinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun liglerde aldığı kararlar aşağıda belirtilmiştir, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allahtan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

1- 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden etkilenen illerimizde bulunan ve 2022-2023 sezonunda bulundukları deplasmanlı liglerdeki müsabakalardan çekilerek bir sezon sonra aynı haklarla liglerde yer almak isteyen aşağıdaki kulüplerimizin taleplerinin kabulüne,

1-Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (Axa Sigorta Efeler Ligi)

2-Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü (Erkekler 2. Lig)

3-Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Spor Kulübü (Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig)

4-Gaziantep Merinos Gençlik ve Spor Kulübü (Kadınlar 1. Lig)

5-Hatay Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübü (Erkekler 2. Lig)

6-Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü (Kadınlar 2. Lig)

7-Hatay Yeşilkent Spor Kulübü (Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig)

8-Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Kadınlar 2. Lig)

2- Bu kulüplerimizin 2022-2023 voleybol sezonunun ikinci devresinde oynadıkları müsabakaların oynanmamış sayılarak puanlama sisteminden çıkarılmasına,

3- Bu kulüplerin 2023-2024 voleybol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerdeki faaliyetlerinin devamına,

4- 2022-2023 sezonu Federasyonumuz faaliyetleri çerçevesinde müsabakalara katılan ancak deprem sebebiyle müsabakalara katılamayacağını bildiren takım sporcularının, lisanslı oldukları kulüplerinin yazılı muvafakat vermeleri koşuluyla ve 2022-2023 voleybol sezonu bitimine kadar geçerli olmak üzere Federasyonumuz faaliyetlerinde liglerde yer alan diğer tüm takımlar adına lisans çıkarıp bu takımların resmi müsabakalarında sahada yer alabilmeleri için 10 Mart 2023 tarihine kadar bu sporculara ek transfer hakkı tanınmasına,

5-TVF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatının 26. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca yukarıda belirtilen lisans çıkarma hakkının, Talimatın zorunlu kıldığı maksimum Türk sporcu sözleşme/lisans hakkını dolduran takımlar için en fazla 2 Türk vatandaşı sporcuyla sınırlı olmasına,

Sözleşmeli sporcu sayısı

MADDE 26- (1) Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan her kulüp bir sezonda en çok 14 (on dört) tek tip sözleşmeli, 1. Liginde yer alan her kulüp ise bir sezonda en çok 16 (on altı) Türk vatandaşı sözleşmeli sporcuya yer verebilir.

(2) Türkiye 2. Liginde yer alan kulüpler için sözleşme/lisans sayısı, yaş sınırı gözetilmeksizin ve transfer süresi içerisinde feshedilenler dahil en fazla 25 (yirmi beş) tir. (DHA)