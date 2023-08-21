Tuzla’da ‘narkotik’ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Tuzla’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 araca yönelik düzenlediği narkotik operasyonunda, 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla’da biri otomobil, ikisi ise TIR olmak üzere 3 araca narkotik operasyonu düzenledi. Operasyon sonucu 20 adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

(DHA)