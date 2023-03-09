Tuzla’da kuyumcu hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yakalandı

İstanbul Tuzla’da kuyumcu dükkanından yaklaşık 5 kilogram altın ve 300 bin TL para çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Aydınlı Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanına 27 Şubat gecesi otomobille gelen maskeli 4 kişi, iş yerinin kepenklerini demir çubuklarla açtı. İçeri giren şüpheliler, yaklaşık 5 kilogram altın ve 300 bin TL parayı bir çuvalın içine koyduktan sonra otomobille ayrıldı.

İş yeri sahibi C.K’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince başlatılan incelemede, şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Ekipler, Fatih’te düzenledikleri operasyonda şüpheliler İ.Y. (23), M.B. (18) ve K.S’yi (27) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, zanlıların otomobille geldikleri kuyumcu dükkanının kepenklerini demir çubuklarla zorlayarak açtıkları, altın ve paraları çuvala koyduktan sonra iş yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı. (AA)