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Tuzla’da ambulansı durdurdu; ‘Hasta mı var’ diye sordu

Tuzla’da iddiaya göre ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, sağlık çalışanları ile tartışarak araçta hasta olup olmadığını sordu.

Olay sabah saatlerinde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü keserek sağlık çalışanları ile tartıştı. Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu. Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise araçta hastanın olduğunu söyledi.

Sürücü daha sonra otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti. (DHA)

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