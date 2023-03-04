Tuzla’da aidat protestosu

Tuzla’da site sakinleri aidat ücretlerini protesto etti.

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde bulunan bin 679 daireli sitenin sakinleri, aidat ücretlerinin artırılması ve aidata dahil olan elektrik ücretlerinin ayrılmasını protesto etti. Site içerisinde toplanan yaklaşık 150 kişi “yönetim istifa” ve “Bu düzeni istemiyoruz” şeklinde slogan attı. Yönetim binasına yürüyen grup burada açıklama yaptı.

“BİZİM İSYANIMIZ VAR”

Site sakini Latif Mat, “Yeni gelen yönetim bir karar alarak aidat artışına gidiyor. Aidat artışını gizlemek içinde elektrik faturasını aidattan ayırıyor. Bundan önce elektrik faturaları aidata dahildi. Elektrik faturası dahil olan bütçe 7 milyon 93 bin lira iken bütçeden elektrik faturası çıkarılmasına rağmen bütçe 12 milyon 162 bin lira oldu. Vatandaş zaten ısınma parası doğalgaz parası, soğuk su ve sıcak su parası ödüyor şimdi de elektrik parası çıkardılar. Bu faturaya bizim isyanımız var. Bu dönem ne oldu da elektrik faturaları ayrıldı. Vatandaşa 100’de 120’lik zammı göstermemek için böyle bir uygulama yapıldı. Yönetim bizim site sakinlerinden oluşuyor. Seçime hile karıştırılarak seçim yapıldı. Bundan dolayı bir açıklama gereği duymuyor” dedi.

BOŞUNA MI PARA ÖDÜYORUM”

Sitenin içindeki marketi işleten Burhan Koçal, “Elektrik yok kendim ödüyorum. Dükkandaki ampul 2 senedir yanmıyor. Temizlik hizmeti almıyorum lakin ücretini ödüyorum. 70 yaşındaki adam buraya gelmiş protesto ediyor. Bu adamın ne günahı var” diye konuştu.

Yönetim ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi. (DHA)