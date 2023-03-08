Tuzla’da 3 İETT otobüsü alev alev yandı

Tuzla’da garaj içinde park halinde bulunan 3 İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Bir otobüste başlayan yangın kısa sürede 2 otobüse daha sıçradı. Kullanılamaz hale gelen otobüslerin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 04.00 sıralarında Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan İETT garajında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri otobüsün yandığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Bekçiler, bu sırada çevreden gelen vatandaşlar ve garaj görevlileri ile birlikte diğer otobüsleri yanan otobüsten uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen yangın, 2 otobüse daha sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan 3 İETT otobüsü itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürülürken, otobüsler kullanılamaz hale geldi.

OTOBÜSLERİN ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Garajda park halinde bulunan 3 İETT otobüsünün yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otobüslerin alev alev yandığı kameralara yansıyor. Yangını görüp müdahale etmeye çalışanlardan Mehmet Güllü yaşananları, Ben taksiciyim, otobüsün içerden yandığını fark edince, toplanan arkadaşlarla birlikte müdahale etmeye çalıştık. O sırada patlamalar oldu. Bu sırada arkadaşlar diğer otobüsleri çıkardı. Bu araçlar kalkış yapmadı, sonra onlar da yanmaya başladı şeklinde anlattı.

Yangın ile ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)