Tutuklanan Sedef Kabaş’tan yeni mesaj

Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutukluyum. Öyle mi? Uçak biletimi hazır etseniz, kaçmam. Yazdıklarım, konuştuklarım delil ise; tek bir harfine dokunmam. Esasen siz gerçeklerden kaçamayacak ve milyonların ahından kurtulamayacaksınız” ifadelerine yer verdi.

Katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın sosyal medya hesabından mesaj paylaşıldı.

Mesajında kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutuklanmasına değinen Kabaş, “Kaçma ve delil karartma gerekçesiyle tutukluyum. Öyle mi? Uçak biletimi hazır etseniz, kaçmam. Yazdıklarım, konuştuklarım delil ise; tek bir harfine dokunmam. Esasen siz gerçeklerden kaçamayacak ve milyonların ahından kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Cezaevinde tutuklu bulunan Sedef Kabaş’ın mesajı, sosyal medya hesabından ‘Sedef Kabaş’a özgürlük’ etiketiyle paylaşıldı.

Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz bugün reddedilmişti.