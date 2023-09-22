Tutuklanan liselinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum

İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Lise Öğrencisi A.E.S. ifadesinde oyun oynadıklarını belirtirken, “Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım” dedi. Tutuklama kararını veren 4. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama gerekçesinde, “Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur” denildi.

Üsküdar’da lise öğrencisi A.E.S. okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına hakarette bulundu. Arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S’yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.’nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

(DHA)