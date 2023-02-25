TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alıyor
Haberler Gündem

TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alıyor

TÜSEB tarafından yayımlanan ilana göre TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Malatya’da ‘ticaretin kalbi’ tekrar atmak istiyor

Malatya’da ‘ticaretin kalbi’ tekrar atmak istiyor

Yanan otomobili yoldan geçen itfaiye eri söndürdü

Yanan otomobili yoldan geçen itfaiye eri söndürdü

Konya’da PKK/KCK’lı terörist eylem hazırlığındayken yakalandı

Konya’da PKK/KCK’lı terörist eylem hazırlığındayken yakalandı

TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alıyor
Gündem