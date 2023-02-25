TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alıyor

TÜSEB tarafından yayımlanan ilana göre TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL

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