Türklere bir vize daha geliyor: Aktarma yapacaklar dikkat

Son dönemde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türk vatandaşlarına vize konusunda zorluk çıkardığına dair haberler ve açıklamalar gelmeye devam ederken Hollanda’dan akıllara durgunluk veren bir hamle geldi.

Hollanda hükümeti Türk turistleri ve yolcuları etkileyecek bir karar aldı. Sosyal medyada yayılan haberlerde Hollanda hükümetinin Amsterdam’dan aktarma yapacak Türk vatandaşlarından “transit vizesi” isteyeceği iddia edildi. Bu iddia, Hollanda hükümetinin resmi internet sitesi nederlandwereldwijd.nl’de de doğrulandı. Bu internet sitesinde Hollanda ve Hollanda’ya seyahatlerle ilgili sorulara resmi yanıtlar veriliyor.

1 Aralık 2022’den itibaren geçerli olacak kural kapsamında Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan aktarma yaparak AB ya da Schengen bölgesi dışında bir yere seyahat edecek Türk vatandaşlarının Hollanda’dan transit vizesi alması gerekecek.

Hollanda hükümetinin neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor ve bu konuda da Hollanda hükümetinden bir karar gelmedi. Daha önce Hollanda üzerinden aktarma yaparak başka bir ülkeye uçacak Türk vatandaşlarının herhangi bir vize almasına gerek yoktu.

ŞENGEN VİZESİ VARSA SORUN YOK

Vize uygulamasından bazı Türk vatandaşlarının ise muaf olacağı duyuruldu. Şengen vizesi olanların ya da Kanada, ABD ya da Japonya’dan alınmış vizeleri olanların transit vize almasına gerek kalmayacağı belirtilirken Andorra, Şengen bölgesi ülkeleri, Kanada, Japonya, San Marino, ABD ile birlikte bazı Karayip ülkelerinde oturma izni olanlardan bu vizenin istenmeyeceği de duyuruldu.

Öte yandan diplomat ya da resmi görevde bulunanlar ile pilot ve havayolu personellerinin de bu vizeyi almasına gerek kalmadığı aktarıldı.

VİZE İSTENEN ÜLKELER ARASINDA AFGANİSTAN DA VAR

Turizm üzerine yayın yapan internet sitelerinde yer alan haberlerde Hollandalı yetkililerin, “Biletinizi 1 Aralık 2022’den önce almış olsanız bile bu kurala uymak zorundasınız” dediği belirtildi.

Hollanda çok az sayıda ülkeden transit vize talep ediyor. Hollanda’nın transit vize istediği ülkeler Afganistan, Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Eritre, Etiyopya, Gana, İran, Irak, Nijerya, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Küba, Gine, Nepal, Sierra Leone, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Yemen ve Gine Bissau Cumhuriyeti.

OLASI SENARYOLAR

Türkiye’den Amsterdam aktarmalı olarak Meksika ve Küba gibi vize isteyen ülkelere giden Türk vatandaşları Meksika ve Küba gibi ülkelerden turistik vizesi olsa bile uçağa alınmayabilir. Öte yandan Brezilya, Arjantin ve Uruguay gibi vize istemeyen ülkelere yine aktarmayla gidecek Türk vatandaşlarının aktarma yapmasına izin verilmeyecek.