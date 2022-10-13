Türkiye’yi 8 ayda en çok Alman, Rus ve İngiliz turist ziyaret etti

Türkiye Seyahat Ac en taları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 yılının ocak-ağustos döneminde en çok ziyaretçi alınan ülk en in 3, 8 milyon ziyaretçi ile Alman ya olduğunu, Alman ya’yı 3 milyon ziyaretçi ile Rusya Federasyonu ve 2,3 milyon ziyaretçi ile İngiltere’nin takip ettiğini belirterek, ABD ve İsrail pazarından toplamda 1,1 milyon kişinin ağırlandığına dikkati çekti.

Bağlıkaya, turizm sektöründeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında salgının da etkisi ile turizmde yaşanan durgunluk ve gerileme sonrasında 2021 yılı ortalarından itibar en başlayan toparlanma sürecinin, 2022’de de devam ettiğini belirtti.

Türkiye’ye gel en yabancı ziyaretçi sayısının, 2022 yılının Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 29 milyon 334 bin 652 kişiye yükseldiğini ifade ed en Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“2022 yılının ilk 8 ayında ülkemize gel en yabancı ziyaretçi sayısı, salgın öncesi dönem olan 2019 yılının yüzde 5,3 8 oranında gerisinde kaldı. Umutla girdiğimiz 2022 yılında yanı başımızda baş göster en Rusya-Ukrayna Savaşı turizmde bu yıla ilişkin planlar ve hesapların da y en id en gözd en geçirilmesini zorunlu kıldı. Ana pazarlarımız konumundaki bu iki ülkede yaşanan savaş hali maalesef turizmi de etkiliyor. Yaklaşık 9 milyon civarında ziyaretçi aldığımız Rusya ve Ukrayna’da savaş ned en iyle bekl en en seviyelere ulaşılamayacak olması yıl sonundaki toplam ziyaretçi sayısına da etki edecek.

Zira Rusya pazarında 8 aylık dönemde 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 artış yaşanmış olsa da 2019 yılının 8 aylık dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 37, 8 oranında düşüş olduğu görülüyor. Ukrayna pazarında ise 8 aylık dönem itibarıyla 2021 yılının yüzde 69, 2019 yılının ise yüzde 59, 8 gerisinde olduğumuz dikkati çekiyor. Dolayısıyla 2022 yılını bu tablo çerçevesinde bakıldığında 44 milyon toplam ziyaretçi ve 34 milyar dolar turizm geliri ile kapatacağımızı öngörüyoruz.”

Türkiye’ye gel en turistlerd en kimi d en iz-kum-güneşi kimi şehir, kültür, doğa turu tercih ediyor

Bağlıkaya, 2022 yılının ocak-ağustos döneminde en çok ziyaretçi alınan ülk en in 3, 8 milyon ziyaretçi ile Alman ya olduğunu, Alman ya’yı 3 milyon ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 2,3 milyon ziyaretçi ile İngiltere, 1,7 milyon ziyaretçi ile Bulgaristan, 1,5 milyon civarında ziyaretçi ile İran’ın takip ettiğini söyledi.

Türkiye’nin, turizmde d en iz-kum-güneş turizmi yanında kültür, sağlık, MICE, gastronomi, kruvaziyer, yat, spor, kış, doğa ve macera turizmi gibi bir çok farklı turizm segm en tinde ürün sunabil en , z en gin bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu anımsatan Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülke bazlı olarak yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği turlar ve destinasyonlar farklılık gösteriyor. Uzak Doğu ve Amerika Kıtası ülkelerind en gel en ziyaretçilerimiz ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ederk en İstanbul, Çanakkale, İzmir, Pamukkale, Kapadokya ilgi gösterdikleri destinasyonlar arasında bulunuyor. Avrupa ülkelerind en gel en misafirlerimiz; Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi d en iz-kum-güneş turizmi ile öne çıkan destinasyonlarımıza ilgi gösterm en in yanı sıra kültür turları kapsamında İstanbul’u da keşfetmeyi tercih ediyorlar.

Orta Doğu pazarından gel en konuklarımız İstanbul’un yanı sıra Yalova, Bursa, Trabzon, Rize gibi şehirlerimizde doğa turlarına katılım gösteriyorlar. İran’dan gel en ziyaretçilerimizin ise İstanbul, Konya ve Van gibi destinasyonlara ilgisi bulunuyor.”

ABD ve İsrailli turistlerin Türkiye’ye ilgisi arttı

Firuz Bağlıkaya, ABD ve İsrail pazarlarının, geçmişt en bugüne turizmde önemli pazarlar arasında yer aldığını belirterek, salgın döneminde ABD pazarında, seyahatlerin durma noktasına gelmesi ned en iyle 2020 yılında yüzde 75 civarında gerileme yaşandığını anımsattı.

2022 yılının 8 ayında 2021 yılının aynı dönemine göre ABD’d en yüzde 193, 8 ’lik bir artışla 640 bin kişi ağırlandığını aktaran Bağlıkaya, bu dönemde ABD pazarından Türkiye’ye gel en ziyaretçi sayısının 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 61 artış gösterdiğini vurguladı.

İsrail pazarında da ocak-ağustos döneminde yaşanan ciddi artışla bu pazarda yarım milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandığını bildir en Bağlıkaya, “Bu pazarda 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 41 yükseliş mevcut. Dolayısıyla ilk 8 aylık dönemde ABD ve İsrail pazarından 1,1 milyon kişi ülkemizi ziyaret etmiş durumda.” dedi.

“İnsanlar işini, çocuklar okullarını bırakıp ‘doğal gaz sıkıntısı var’ diye başka ülkeye gitmezler”

Bağlıkaya, Avrupa g en elinde özellikle ısınma maliyetlerinin önemli oranda artacağının ifade edildiğine değinerek, “Dolayısıyla Avrupa’daki emeklilerin, yaşam maliyetlerinin uygun olduğu daha ılıman ülkelerde kış aylarını geçirebileceğine ilişkin çeşitli değerl en dirmeler yapılıyor. Ancak, bu yıl Avrupa’daki doğalgaz sıkıntısı ned en iyle Avrupalıların kış dönemini daha ılıman iklime sahip Türkiye gibi ülkelerde geçireceklerine ilişkin yorumlara temkinli yaklaşmakta yarar olduğunu düşünüyorum. İnsanlar işini, çocuklar okullarını bırakıp ‘doğal gaz sıkıntısı var’ diye başka ülkeye gitmezler. Yalnızca bu ned en d en dolayı Avrupa’dan Türkiye’ye büyük çaplı ekstra bir turist akışı beklemiyoruz.” diye konuştu.

Daha çok gelmesi bekl en en yaşlı, emekli kesimin ise gelir bakımından homoj en bir yapıda olmadığını göz önünde bulundurmak gerektiğini anlatan Bağlıkaya, Alman ya’da ya da Avrupa’da tüm emeklilerin aynı düzeyde ücret almadığını, bu yöndeki haber ve yorumlara dikkatli ve serinkanlı yaklaşmak gerektiğini dile getirdi.

“Seferberlik kararı, Rusya’dan seyahat taleplerinde hafif de olsa artışa yol açtı”

Rusya’daki kısmi seferberlik ilanının Türkiye turizmine etkisine ilişkin soru üzerine Bağlıkaya, Türkiye’nin, Rus vatandaşları için tatil amaçlı yurt dışı çıkışlarda uzun yıllardan bu yana en önemli destinasyon konumunda bulunduğunu, bu durumun 2022 yılında da devam ettiğini söyledi.