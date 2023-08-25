Türkiye’yi 7 ayda 30 milyondan fazla turist ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçi ağırladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçi ağırlanarak, ‘turizmde rekor yılı’ olan 2019’daki 26 milyon 524 bin ziyaretçi sayısı geride bırakıldı.

7 ayda Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 26 milyon 766 bin 240’ını yabancılar oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde ziyaret eden yabancı sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,22 artış yaşandı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,22 artış ve 3 milyon 498 bin 614 kişi ile Rusya Federasyonu 1’inci sırada yer aldı.

Almanya yüzde 7,32 artış ve 3 milyon 211 bin 724 kişi ile 2’nci, İngiltere yüzde 14 artış ve 2 milyon 63 bin 740 kişi ile 3’üncü oldu. İngiltere’yi, Bulgaristan ve İran izledi.

TEMMUZ’DA YABANCI TURİST SAYISI ARTTI

Türkiye’ye geçen temmuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,25 artış ile 7 milyon 148 bin 44 kişi olarak gerçekleşti. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 2,12 azalış ve 941 bin 597 kişi ile 1’inci, Rusya Federasyonu yüzde 19,31 artış ve 884 bin 585 kişi ile 2’nci, İngiltere yüzde 5,21 artış ve 574 bin 436 kişi ile 3’üncü sırada yer aldı. İngiltere’yi, Polonya ve Bulgaristan takip etti. (DHA)