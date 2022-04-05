Türkiye’ye gelen yabancı öğrenciler kayıp mı?

Özel üniversitelerde görev yapan asistan ve öğretim görevlilerinin yaşadıkları akademik ve ekonomik sorunları kaleme alınca, Türkiye’nin dört bir yanından bilgi akmaya başladı. Diyebilirim ki; özel üniversite olarak da bilinen vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenler tam anlamıyla bir dert küpü… YÖK, önceki yazımda dile getirdiğim şikayetler üzerine açıklama yapıp “Süreci ve gelişmeleri takip ediyoruz” dese de ne yazık ki somut bir adım atmıyor.

SINAVLARI KİM YAPACAK?

Akademisyenler “YÖK Kanunu uygulansın, eşit işe eşit ücret verilsin” diyerek çıktıkları yolda ne yazık ki; türlü baskılarla karşı karşıya kalıyorlar. Nişantaşı Üniversitesi, haklarını isteyen 50’ye yakın akademisyenin işine son verdi. Şu an 7 ders alan bir öğrencinin 4 ‘hocası’ artık yok… Bu öğrencilerin iki hafta sonra sınavları var. Soruları kimin soracağı ise bilinmiyor. Üniversite yönetimi de işin içinden çıkamadığı için öğrencilere “Haftaya gelmeyin” içerikli mesajlar atıyor.

KIŞLA MANTIĞI HAKİM…

Pazar günü çeşitli üniversitelerde görev yapan ya da haklarını istedikleri için işten atılan kalabalık bir akademisyen grubuyla buluştum. Her bir asistan ya da öğretim görevlisinin anlattıkları dehşet vericiydi.

Akademisyenlerin anlatımlarından da gördüm ki; bu okulların birçoğu bilim yuvası gibi değil, kışla gibi yönetiliyor.

Bu üniversitelerde neler olup bittiğini anlatmaya devam edeceğim. Ancak onlara geçmeden önce, buluştuğumuz akademisyenlerin dile getirdiği çok ciddi bir iddiadan bahsetmek istiyorum.

Kim bu öğrenciler ve neredeler?

Buluştuğumuz akademisyenler, tanık oldukları çarpıklıkları anlatırken, YÖK’ün “Uluslararasılaşma Politikası” adı verilen bir uygulamasından da söz ettiler.

Bir akademisyen, “İyi niyetle başlatılmış bir çalışmaydı. Amacı dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yabancı öğrencilerin Türkiye’de öğrenim görmesini sağlamaktı. Ancak öyle olmadığına dair kuşkularımız var” dedi.

Ardından ise şöyle konuştu:

“Uluslararası öğrenci olmak için özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen ve kayıt yaptıran öğrencilerin neredeyse . Göçmenlik Bürosu ya da İdaresi, zaman zaman bu öğrencilere ilişkin bilgi talep ediyor. Yönetimin isteği üzerine bu öğrencileri arayıp talep edilen bilgileri soruyoruz. Öğrencilerin çoğuna ulaşamıyoruz. Çünkü; kayıt yapılırken verilen telefon bir numarasının, neredeyse 10 ayrı öğrenci üzerine kayıtlı olduğunu görüyoruz.”

KİM BUNLAR?

Akademisyenin iddiasına göre, ortak kullanılan telefon numaraları arandığında, telefonu açan kişi bazen “Sorduğunuz ismi tanımıyorum” diyor. Bu ilginç iddia akıllara bir dönem Türkiye’nin gündemine oturan “Gri Pasaport” uygulamasını getiriyor. Acaba bu da “Akademinin Gri Pasaport”u vakası mı sorusunu sorduruyor?

‘YÖK GELECEK’ DİYE…

Çünkü; yine akademisyenlerin verdiği bilgiye göre, “YÖK denetimi” öncesi, adı geçen proje kapsamında ülkeye gelen bazı öğrencilerin kayıtları siliniyor. “Denetim” sonrası ise kayıtları yeniden yapılıyor.

Akademisyenlerin iddialarına göre, bu öğrencilerin birçoğu “denklik belgesi” gibi evraklara da sahip değil.

Peki bu iddialar doğruysa; bu öğrenciler kimlerdir ve şu an neredeler?

YÖK’ün bu konuyu İçişleri Bakanlığı ile birlikte ele alması ve üzerinde ciddiyetle durması gerekiyor.

“Tuvalete sırayla gidin…” baskısı

Buluştuğumuz akademisyenlerin anlattıklarını yazmaya kalksam, sanırım ciddi bir yazı dizisi olur. Akademisyenler, YÖK Kanunu çerçevesinde “Eşit işe eşit ücret” sloganı ile çıktıkları yolda, konunun sadece ücretlerden ibaret olmadığını ısrarla vurguluyor. Özel üniversitelerin birçoğunun neredeyse iki yıldır zam yapmadığını belirtiyor ama “Başka sorunlarımız da var” diyorlar.

“BİZ DİPLOMA SATIYORUZ”

Örneğin, özel üniversitelerde “bilimsel üretim”in neredeyse sıfırlandığı, bazı yöneticilerin “Burası diploma satan bir okuldur” diye açık açık konuştuğunu belirtiyorlar. Bu da haliyle, bilimin yerini karın aldığını gösteriyor.

Diğer bir konu ise artık sıradanlaşan mobbing uygulamaları…

Akademisyenler, birçok üniversitede, angaryaya ve mobbinge maruz bırakılıyor.

Yaşadığı sıkıntıyı anlatan bir hoca, “Tuvalete gittiğimiz an ‘Sırayla gidin’ gibi baskılarla karşılaşıyoruz. Eğer o an sınıfta yoksak, sınıfın fotoğrafı çekiliyor ve bu baskıya dönüşüyor” diyor.

ÖĞRENCİLER DE SIKINTI YAŞIYOR

Özel üniversitede öğrenim gören birçok öğrencinin, yıllık ücretlerini türlü zorluklarla ödediğini belirten akademisyenler, “İki işte birden çalışıp okula olan borcunu ödeyen öğrencilerimiz var. O okullarda sadece zengin çocukları okumuyor” ifadesini kullanıyor.

Akademisyenlerin haklarını istedikleri için işlerinden atılması üzerine öğrencilerin öğrenim haklarının gasp edildiğini de belirten hocalar, bir babanın “Çocuğumun şu an hiçbir hocası kalmadı. Kendimizi dolandırılmış gibi hissediyoruz” dediğini aktarıyor.

YÖK’E ÇAĞRI

Özel üniversite sisteminin akademisyenleri adeta öğüttüğünü de belirten hocalar, “YÖK, kendi adına çıkarılan kanunun uygulanıp uygulanmadığını takip etsin. Akademisyenlerin hakları verilsin. Özel okullarda çalışan kişilerin maaşları, devlette çalışanların altında olmasın. Yasaların arkasından dolanıyor ve akademisyenlerin haklarını gasp ediyorlar” diyor.

Bir akademisyen ise “Ben artık üzerimde okulun logosunun basılı olduğu tişörtle ya da Call Center’da okul tanıtımı yapmak istemiyorum. Kimi zaman da sosyal medyada okulun tanıtımını yapmamız için baskı uygulanıyor” ifadesini kullanıyor.

Anlayacağınız; özel üniversitelerin birçoğu her anlamda dökülüyor.