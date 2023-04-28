Türkiye’nin tahliye uçağına Sudan’da ateş açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Sudanda mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye için giden C-130 tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını duyurdu.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Sudan’da mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 5 tahliye uçağı da görevlendirildi. TSK uçağı ile ilk tahliye de bu sabaha karşı gerçekleşti. Tahliyeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Çatışmaların devam ettiği Sudanda mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek” denildi.

TSK UÇAĞINA SALDIRI

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise tahliye için gönderilen TSK uçaklarından birine silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, “Çatışmaların devam ettiği Sudanda mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidnaya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır” ifadelerin kullanıldı. (DHA)