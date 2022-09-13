Türkiye’nin ne sömürgesi ne de özerk bölgesi vardır

Dünyadaki ulus devletler kurulurken feodallere karşı mücadele verilerek kurulmuştur. İlk kurulan ulus devlet ise İngiltere’dir.

Başta krallar olmak üzere toprak ağaları ve kiliseye karşı devrimci burjuvazi önderliğinde gerçekleşen uluslaşma süreci, dünyanın kaderini değiştirmiştir.

İngiltere’de feodalizmin yıkılışı sırasında krallık, ulus devleti kuranların yanında yer almıştır.

Düşünsenize Fransa’da kral, giyotinle öldürülmüştür!

Biz ise Atatürk önderliğinde ulus devleti kurarken hem feodalizme hem de emperyalizme karşı mücadele vermişiz.

Bizdeki hanedanı soruyorsanız, düşmana sığınıp Malaya Zırhlı gemisiyle ülkeden kaçmıştır…

İngiltere’ye geri dönelim.

Krallık, ulus devletin yanında olduğu için sembolik olarak tacını giymesine izin verilmiştir.

Kral Charles’ın parlamento konuşmasına bakılırsa görülecektir. Bağlılığını sunduğu anayasal yönetim ilkeleri dediği ilkeler ulus devlet düzenidir. Daha da açık ifade edilecek olursa parlamenter rejime bağlılığını sunmuştur.

Bizde bazen 16 Nisan’da rejimin değiştirilmesini, krallık/padişahlık kuruyor hanedan geliyor gibi anlamlandıranlar oluyor.

Bu doğru olmadığı gibi iktidarı güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor.

Ne için olduğu belli işte.

BOP ilerlemeyince gerekli olan buydu ve yaptılar!

Son olarak ulus devleti kuran ilerici burjuvazi, zaman içinde gericileşmiş ve Birleşik Krallıktaki sömürgeler kendisinden ayrılmasın diye başta krallığı kullanmıştır.

Devamında da sömürü devam etsin diye sömürdüğü milletlere, İngiltere’den ayrılmamaları için özerklik, ana dilde eğitim vb. haklar vermiştir.

AB içerisinde Fransa ile birlikte çıkardıkları, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi bunu için çıkarılmıştır.

Yoksa salt belediyelerin özerkliği değildir.

Yeri gelmişken söylemeden geçmeyelim. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Türkiye’de uygulanamaz.

Ne sömürgemiz vardır ne de özerk bir bölgemiz.

Dolayısıyla CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek’in açıklaması değil Faik Öztrak’ın açıklaması geçerlidir.

CHP Parti Tüzüğü ve Programına bakılınca, Öztrak’ın dediği gibi “Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir”

Görülen o ki CHP ve Millet İttifakı’nda karmaşa yaratma çalışmaları, Millet İttifakı seçimi kazanmadan bitmeyecektir.