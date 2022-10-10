Türkiye’nin, NATO’dan çıkarılacağı iddiası neyi gizliyor?

Son aylarda, ABD’nin Yunanistan’a ve adalara kurduğu üsler için Türkiye’yi işgal edeceği ve NATO’dan çıkarılacağı haberleri yapılıyor.

AKP döneminde kırmızı, kara, mavi vatan ifadeleri icat oldu. Vatan bir bütündür! Mavisi, kırmızısı, olmaz! Bu tanımlamalar, Cumhuriyetimizin tanımlamaları değildir!

Konuya dönersek ABD’nin Yunanistan’da kurduğu üsler, 2021’de yaptıkları karşılıklı savunma işbirliği anlaşması kapsamındadır. Bu anlaşma gereği batı Trakya’da, adalarda, Kıbrıs’ta ve Girit’te ABD üs kurabilecektir.

Peki, 2004’e kadar egemenliğimiz altındaki adalar, ne oldu da 2004’ten sonra Yunanistan’ın egemenliğine geçti? Esas mesele budur.

24 Nisan 2004’te Annan Planı referandumu gerçekleştirilmiş, KKTC’de evet çıkmıştır. GKRY’de hayır çıkmış olması ile bu plan hayata geçmedi diye algılanması için özel çaba gösterilmiştir.

Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla federasyonu içeren Annan Planı, aslında KKTC’de yasalaşmıştır! Uygulamalara bakıldığında bu görülecektir.

Sadece KKTC’den çekilen Türk askerinin neden çekildiğini bile açıklamayacakları bir gerçektir. Ben söyleyeyim, Annan Planı’nın 8.Maddesi gereğidir.

Plan’ın yasalaşmasından bir hafta sonra 1 Mayıs 2004’te ise GKRY, AB’ye üye olmuştur! Çünkü KKTC’de referandum kabul edildikten sonra Kıbrıs tek devlet olmuştur!

Tabi ki GKRY; AB’ye, Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Kıbrıs’ın tamamı adına girmiştir!

Peki, AKP bu gerçeği bilmiyor mu?

2008 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Talat, GKRY ile Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti ve KKTC’nin GKRY’ne katılması konusunda uzlaştıkları açıklamasını AKP bilmiyor mu?

Rahmetli Rauf Denktaş’ın karşı çıktığı bu Planı, AKP desteklemedi mi?

Bu gelişmeler ışığında başta BM olmak üzere AB, NATO ve uluslararası kurumlar, adada tek devletin ve tek milletin varlığını tanıdığını, AKP bilmiyor mu?

Elbette biliyor ama bu gelişmeleri bir hükümet programı çerçevesinde yürüttüğünü kimse bilmiyor…

Şimdi de ABD, Yunanistan’la savunma işbirliği anlaşması imzalarken ne demiş ona bakalım. ABD Dışişleri Bakanı Blinken anlaşma için “Doğu Akdeniz ve ötesinde güvenliğe ve istikrara katkıda bulunacağını” açıklamış. Yani Doğu Akdeniz diyerek Suriye, ötesi diyerek de İran için gerekli diyor.

Peki, AKP neden Yunanistan ile gerilim yaşadığını iddia ediyor neden bu konu ile iç kamuoyu sürekli meşgul ediliyor?

Birincisi yaklaşan 2023 seçimleri, ikincisi ise adaların işgaline göz yumulduğunu ve artık KKTC diye bir devletin olmadığını, Türk Milleti bilsin istemiyorlar!

Şimdi de sıra NATO’dan çıkarılıyoruz senaryosuna geldi. NATO’dan da çıkılır yeter ki KKTC’nin artık olmadığını aman kimse duymasın!

ABD’nin Ortadoğu’da en büyük stratejik ortağı AKP hükümeti değil mi? BM’de, NATO’da, BRİCS’te, Rusya-Ukrayna savaşında herkesin gözü dünya liderinde değil mi?

İktidar; şu geçen 22 yıl boyunca ne Ege’de ne Akdeniz’de ne Ortadoğu’da ne de Türkiye’de ABD’nin çıkarlarına ters bir politika yürütmediği için herkesin gözü dünya liderindedir.

Türkiye Cumhuriyeti rejiminin ve devrimlerinin olmadığı yerde, KKTC var olur mu?