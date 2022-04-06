Türkiye’nin konuştuğu olayda cani anne tutuklandı: Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Pendik’te 3 aylık bebeğini sokak ortasında bırakarak terk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ebru S. ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No’lu Acil Yardım İstasyonu’nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik’te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden ‘Nisa Mihriban’ bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin dün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ÖLÜME TERK EDİLİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.’nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu’ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.’nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi’nde bebeği bıraktığını tespit etti. Ebru S.’nin bebeğinin terkettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.’nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı. Elinde sadece bavul görünen Ebru S.’nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.

Pendik’te Nisa Mihriban bebeğin annesi tarafından terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Bebeğini terk eden Ebru S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bebeğin ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla inceleme de başlatıldığı kaydedildi. Bahçelievler Polis Merkezi’nde, çocuk bakımevi görevlilerinin de ‘ihmal’ iddiasıyla ifadesinin alındığı kaydedildi.

NİSA BEBEĞİN BEYİN ÖLÜMÜ: AİLE BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı öğrenildi.

Pendik’te boş bir araziye terkedilmiş olarak bulunan Nisa Mihriban bebek, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir çocuk yuvasında koruma altına alınmıştı. Nisa bebek burada sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Nisa bebeğin yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili ihmal incelemesi sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN GÖNLÜNE KAZINAN NİSA BEBEK, NÜFUS KAYITLARINDA EBRAR NİL

Pendik’te boş bir arazide bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın sosyal medya paylaşımıyla tüm Türkiye’nin tanıdığı ancak kısa süre içinde sağlık sorunları nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 3 aylık ‘Nisa Mihriban’ bebek ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Nüfus kayıtlarına göre 3 Ocak 2022 doğumlu olan bebeğin, nüfus kayıtlarında isminin Ebrar Nil S. olduğu öğrenildi. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S.’nin instagramdan tanıştığı Murat Ç. ile olan ilişkisinden hamile kaldığı, 2019 yılında yaptığı imam nikahlı evlilikten ise 1.5 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu öğrenildi. İmam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kalan Ebru S.’nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra Murat Ç.’yi aradığı ama ‘Çocuk senden’ deyince tepki gördüğü belirtildi.

BEBEĞİ ÇANTA TAŞIR GİBİ GÖTÜRDÜ

Nisa bebeğin terk edilmesi olayıyla ilgili soruşturmada, biyolojik anne Ebru S.’yi bulmak için 60 güvenlik kamerası incelendi. Görüntülerde Ebru S.’nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu’ndan metroya bindiği, omzuna astığı bebek çantasını ve elinde sürüklediği bir valizle Pendik durağında indiği görülüyor. Polis, şüpheli anne Ebru S.’nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi’nde bebeği bıraktığını belirledi. Ebru S.’nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi’nde bir otomobile bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

BEBEĞİNİ BIRAKTI BİR ERKEKLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Polis plakadan otomobilin Gebze’de olduğunu tespit ederek şoför M.D.’yle iletişime geçti. M.D.’nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söyledi.

‘BEBEKLE KALACAK YER BULAMADIM, BEN DE BIRAKTIM’

Şüpheli Ebru S.’nin adresini belirleyen polis, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Terk’ suçlarından gözaltına aldı. Şüpheli Ebru S.’nin emniyet ifadesinde, imam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kaldığını, doğum yaptıktan sonra da geri döndüğünü anlattı. Sığınma evlerinde belirlenmiş bir kalma süresi olduğunu söyleyen Ebru S., doğumdan sonra döndüğünde süresinin dolmuş olduğunu gördüğünü belirtti. Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi. Hamile kaldığından ailesinin haberi olmadığını belirten Ebru S., “Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım” dedi.

EŞİNİN DEFALARCA KENDİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ

Ebru S.’nin savcılık ifadesinde 2019 yılında O.T. ile imam nikahı kıydığını, o evliliğinden kız çocuğu olduğunu söyledi. O.T.’nin kendisine defalarca şiddet uyguladığını fakat şikayetçi olmadığını belirten Ebru S. eşi tarafından gördüğü şiddetle ilgili “Ailem de buna razı olmam gerektiğini ve eve dönemeyeceğimi söylüyordu” dedi.

ÇOCUĞUN BABASI ELİNE KURŞUN SIKIŞTIRMIŞ

2021 yılında eşi O.T.’den ayrılarak çocuğuyla birlikte baba evine döndüğünü kaydeden şüpheli Ebru S. “Babam çocuğu istemeyince O.T. gelip kızımı aldı. Ev içerisinde sürekli üzerimde baskı kuruluyordu. Ailem tekrar istemediğim biri ile evlendirmeye çalıştı. Bu sırada ben Instagram üzerinden tanıştığım M.Ç. ile görüşüyordum” şeklinde konuştuğu öğrenildi. M.Ç’den hamile kaldığını ve durumu M.Ç.’ye bildirince çocuğu aldırmasını istediğini belirten anne Ebru S. şöyle devam etti:

“Elime de bir tane kurşun sıkıştırdı. Bana ‘Buna bakıp beni hatırlarsın’ dedi. Sonrasında numarasını değiştirdi. Kendisine ulaşamadım. Yaklaşık bir ay daha ailemin evinde yaşamaya devam ettim. Karnım büyümeye başlayıp, evlilik konusunda baskı görmeye başlayınca 2021 yılı temmuz ayında evden kaçtım. Kaçıp İstanbul’a geldim. Bir süre sokaklarda gezinip Taksim’de bulunan karakoldan yardım istedim. Beni Bahçelievler’deki kadın sığınma evine yerleştirdiler. İki ay burada kaldım. Sonra beni Maltepe Kadın Sığınma Evine naklettiler. Bebek kontrollerimi Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptırdım. Çocuğu da yine aynı hastanede 5 Ocak 2022 tarihinde doğurdum”

BEBEĞİNİ BIRAKMADAN ÖNCE EMZİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Doğumdan ailesinin haberinin olmadığını, bebeğin erken doğduğu için bir süre yoğun bakımda kaldığını kaydeden şüpheli Ebru S., kadın sığınma evine geri döndüğünü ifade etti. Ebru S. ifadesinde 6 aylık süresinin dolunca kadın sığınma evinin kendisinden ayrılmasını istediğini söyledi. Kadın sığınma evinde tanıştığı bir kadının tavsiyesi üzerine B.M. isimli kadının yanına gittiğini ifade eden Ebru S. “B.M.’nin çocuk kabul etmediğini söylediler. Bu yüzden de söz konusu eve yakın bir yerde tam adresini bilmediğim 4 katlı bir binanın önüne gittim. Bebeğimi orada emzirdim. Mamasını verdim. Battaniyeye sardım ve uyuttum. Puset içerisinde yere bıraktım. Sonra da apartman girişindeki zillere basıp saat 11.00-12.00 sıralarında oradan uzaklaştım. Bebeği bıraktığımda herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Ben bebeği en son bir ay önce Maltepe’de bulunan bir sağlık ocağına aşı için götürmüştüm. Orada da herhangi bir rahatsızlığı yoktu” dediği öğrenildi.

AİLEM ÖĞRENSEYDİ BANA VE ÇOCUĞUMA ZARAR VEREBİLİRDİ

Ebru S. bebeğini bıraktıktan yaklaşık 3 saat sonra M.D. isimli bir şahısla cinsel ilişkiye girdiğini de söyledi. Şüpheli Ebru S. ifadesinde “Ben çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Benim çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi” dedi.

PENDİK’TE BEBEĞİNİ TERK EDEN BİYOLOJİK ANNE TUTUKLANDI

Pendik’te 3 aylık bebeğini sokak ortasında bırakarak terk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ebru S. ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)