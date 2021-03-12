Türkiye’nin ihtiyacı

Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta 4 harika maç izledik. Bu seviyedeki futbolla ligimizdeki futbolu karşılaştırma eziyetine girmeyeceğim. Fakat bizle aynı olan bir şey var: Hakem yönetimleri.

Liverpool-Leipzig maçını yöneten Clement Turpin dışında hatasız isim yoktu. Dortmund-Sevilla’da Cüneyt Çakır yine de sınıfı geçti. Björn Kuipers (Juventus-Porto) ve Anthony Taylor (PSG-Barcelona) ise bir dolu hata yaptı; ‘bizde olsa kıyamet kopar’ denecek cinsten…

Bunu niye yazıyorum? Süper Lig’de bitmeyen bir yabancı hakem tartışması var; futbolumuzun ana sorunu hakemlermiş gibi… Federasyon özerkliği, yetersiz antrenörler, tembel futbolcular, berbat zeminler, aşırı borçlanma veya kulüplerin berbat yönetilmesi dert değil tabii…

Türkiye’ye gelecek hakemlerin Kuipers ya da Taylor’dan daha iyi olacağı mı düşünülüyor? Güvensizlik ortamını yaratan yöneticiler de bunu biliyor. Hakemlik zor iş ve Alman’ı, İngiliz’i, Hollandalı’sı birbirinden çok da farklı değil. Amaç, kendi hatalarını unutturmak, hedef şaşırtmak.

Asıl sorulması gereken soru şu: Türkiye’nin yabancı hakeme mi daha çok ihtiyacı var yabancı yöneticiye mi?