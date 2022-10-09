Türkiye’nin EURO 2024’teki rakipleri belli oldu

Almanya’da düzenlenecek olan EURO 2024’te mücadele edecek ülkelerin grupları ve rakipleri belli oldu. Türkiye’nin yer aldığı D Grubu’ndaki rakipleri de kura çekimi sonrası netleşti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu’nda yer alan Türkiye’nin rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımımız, 53 ülkenin 6 torbaya bölündüğü kura çekiminde 4. torbada yer aldı.

Turnuvada 10 grup bulunacak ve her grupta ilk iki sırayı alan toplam 20 ekiple, organizasyona ev sahipliği yapan Almanya şampiyonaya direkt katılacak. Kalan 3 takım ise, Uluslar Ligi Play-Off turu sonrasında kesinlik kazanacak.

İşte EURO 2024 grupları ve D Grubu’nda yer alan Türkiye’nin rakipleri:

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg