Türkiye’nin Brics’te gözü yok!

ABD başkanı Biden’ın Ortadoğu ziyareti, iktidar medyasından servis edildiği gibi “ABD’nin Ortadoğu Çıkmazı” falan değildir. Biden bugün İsrail’den Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine uçacak.

Biden kesinlikle sonuç almayacak olsa uçağa binip yola çıkmaz! Zaten ABD, BOP eşbaşkanlığı sayesinde bölgede çok yol kat etmiştir…

14 Temmuz’da, Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRİCS’ten sürpriz bir açıklama geldi. Biden’ın Ortadoğu’da olduğu sırada bu açıklamanın gelmesi de tesadüf değildir.

Türkiye’nin en kısa sürede ittifaka dâhil olmasını umduklarını belirtti! Sözcü Gazetesinin haberine göre BRİCS başkanı Purnima Anand, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’ın bir an önce örgüte katılmalarını istediğini ifade ediyor.

İran ve Arjantin’in başvuru yaptığı BRİCS’e, Türkiye’nin bu iktidar ile başvuru yapacağını sanmıyorum. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşında tarafsızım denilmesine rağmen yapılan yasal açıklamalara bakıldığında Ukrayna’nın yanında yer alan bir Türkiye var.

Yine İran ile Rusya’nın 19 Temmuz sonrası kendi para birimleri ile ticaret yapma anlaşması gündemdeyken ve BOP’un Ortadoğu’da son hedefi olan İran ile bizim ilişkilerimizin iyi olmadığı ortadayken BRİCS üyeliği düşünülemez.

Şu an için BRİCS’in üyelik kıstasları belli olmamasına rağmen Türkiye istese bile içerde ve dışarıda ABD politikalarına bağlı kalındığı ve buna bağlı olarak ekonomi çökertildiği için üyelik şansı yoktur.

Diğer yandan Suudi Arabistan’ın da İsrail ile normalleştiği ve BOP’un tıkır tıkır işlediği ve ABD’nin en sağlam stratejik ortaklarından biri olarak Suudiler için de BRİCS tercih değildir.

Mısır ise Ortadoğu’da, BOP’u ve uygulayıcısı olan Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nı ülkesinden söküp çıkaran tek devlet olarak BRİCS için Ortadoğu temsilciliği uygundur. Kaldı ki Mısır, BRİCS tarafından oluşturulan Yeni Kalkınma Bankası (NDB) üyesidir!

Tabii bu arada BRİCS’ten Hindistan’ı koparmak için ABD’nin boş durmadığı da ortadadır.

Biden Perşembe günü İsrail’de; Hindistan, BAE, İsrail devlet başkanları ile sanal bir toplantı gerçekleştirdi. ABD; batı Asya dörtlüsü olarak adlandırılan bu birlikteliği kurumsallaştırma çabasını içindedir.

Pandemi ile insanlığın zincire vurulduğu 2020’nin Kasım ayında, Hint Okyanusu’nda ABD; Hindistan, Japonya ve Avustralya ile ortak deniz tatbikatları düzenlemesi de bunun bir alt aşamasıdır.

24 Mayıs 2022’de de Japonya’nın başkenti Tokyo’da ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya başkanlarını toplanmıştı. Açıkça Çin’e karşı yapıldığı deklare edilen bu dörtlü zirveye ise Rusya ve Çin aynı zamanda bölgede askeri tatbikatlar yaparak karşılık vermişti.

Son olarak da 13 Temmuz’da ABD’nin güdümlü füze destroyeri USS Benfold, Çin karasularını ihlal ederek Çin’e yönelik tavrını açıkça sergilediği günlerden geçiyoruz.

Görüldüğü üzere ABD, Çin’in arka bahçesine karargâh kurmuş durumdadır.

BRİCS’in kendi içinde işi zordur…

ABD’nin Trump ile başlayan kendi içindeki ayrışma derinleşmediği sürece İsrail’den Hindistan’a ve Japonya’ya kadar varan askeri, siyasi ve ekonomik birlikteliğin başarıya ulaşması mümkündür.

Bu oyunu bozacak tarihler ise 2023 Türkiye ve 2024 Rusya seçimleridir…