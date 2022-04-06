Türkiye’den Ukrayna’daki görüntülere ilişkin kritik açıklama
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Türkiye’den Ukrayna’daki görüntülere ilişkin kritik açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Bucha ve İrpin’deki görüntülere ilişkin, “Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir” açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinde medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir” ifadeleri kaydedildi.

(DHA)

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