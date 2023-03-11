Türkiye’deki en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu’nda, Türkiye’deki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu ‘Leyla Amed’ kod adlı Hamiyet Yalçınkaya’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu’nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki ‘Leyla Amed’ kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman Jandarma’mıza tebrikler” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Komutanlığı birliklerince 22 Ocak’ta Şırnak Besta Giresinumu bölgesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi.

7 Mart’ta başlayan ve devam eden ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu’ kapsamında, çatışma bölgesinde yapılan arama-taramada bulunan cesedin; yurt içindeki en üst düzey terörist olan, ‘kırmızı’ kategoride aranan, sözde Botan saha sorumlusu ‘Leyla Amed’ kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi.

(DHA)