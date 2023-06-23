‘Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşı 8’e kadar düştü’

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Türkiye’ye sınırlardaki kaçak girişler nedeniyle Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 8’e düştüğünü öne sürdü. Aslan, “Sınırlar kevgire çevriliyor. Bunun sonucunda demografik katliam yaşanıyor; gençlerimizi, onların geleceklerini kaybediyoruz” dedi.

Zafer Partili Aslan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’de uyuşturucu kullanımının, iktidarın sığınmacı politikasıyla birlikte arttığını savundu. Türkiye’nin, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa’da ilk sırada bulunduğunu belirten Aslan, “Suriyeli, Afgan ve diğer ülkelerden Türkiye’ye kaçak girenlerle birlikte yeni uyuşturucu türleri de ortaya çıktı. Kimyasal kullanımı, son yıllarda, sığınmacı sorununun da büyümesiyle önü alınamaz hale geldi” dedi. Aslan’ın açıklaması şöyle:

“KİMYASAL KULLANIMI, SON YILLARDA, SIĞINMACI SORUNUNUN DA BÜYÜMESİYLE ÖNÜ ALINAMAZ HALE GELDİ”

“Türkiye’de uyuşturucu kullanım yaşının 8’e kadar düştüğü ortaya çıktı. Uyuşturucunun en fazla kullanıldığı iller arasında, Suriyeli sığınmacıların ve ülkemize kaçak yollarla girenlerin yoğunlukta olduğu Şanlıurfa geliyor. Türkiye’de daha önce kullanımı yaygın olan uyuşturucuların yanında, Suriyeli, Afgan ve diğer ülkelerden Türkiye’ye kaçak girenlerle birlikte yeni uyuşturucu türleri de ortaya çıktı. Kimyasal kullanımı, son yıllarda, sığınmacı sorununun da büyümesiyle önü alınamaz hale geldi.”

“UYUŞTURUCUYU İRAN ÜZERİNDEN SIĞINMACILARLA TÜRKİYE’YE SOKUYOR”

“Afganistan’dan Türkiye’ye kaçak girişler sürerken, İran sınırından girenlerin yanlarında uyuşturucu getirdikleri de biliniyor. İnsan kaçakçıları ile anlaşan uyuşturucu baronları İran üzerinden uyuşturucuyu, sığınmacılarla Türkiye’ye sokuyor.”

“SINIRLAR DELİK DEŞİK OLMUŞKEN UYUŞTURUCU TİCARETİNİN KONTROLÜ SAĞLANAMIYOR”

“Türkiye, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa’da ilk sırada yerini aldı. Bu yetmiyormuş gibi Afganistan’daki Taliban yönetimi, Türkiye’deki Afgan göçmenlerin ‘kötü şartlar altında’ bulunduğu gibi pişkin bir ifade kullanabiliyor. Afganistan’ın uyuşturucu üretiminde ve dağıtımındaki yeri bilinirken, zaten ‘namus’ gözüyle bakılan sınırlar delik deşik olmuşken bir de uyuşturucu ticaretinin de kontrolü sağlanamıyor.”

“UYUŞTURUCU TAŞIMADA FIRSAT OLARAK KULLANILIR HALE GELDİ”

“Emniyetin uyuşturucu raporuna göre küresel afyon üretiminin yaklaşık yüzde 84’ü Afganistan’da gerçekleşiyor. Türkiye’nin delik deşik edilen sınırları, bir nevi uyuşturucu taşımada fırsat olarak kullanılır hale geldi.”

TÜRKİYE İLK ÜÇTE

“Dahası da var! Türkiye, uyuşturucu kullanımındaki birinciliklerde, kullanım yaşının düşmesindeki liderliklerine bir yenisini daha ekledi. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, Avrupa’da atık sularında en çok metamfetamine rastlanan ilk üç ülkenin Çekya, Litvanya ve Türkiye olduğu ortaya çıktı.”

“GENÇLERİMİZİ, ONLARIN GELECEKLERİNİ KAYBEDİYORUZ”

“Bu ülkenin evlatları, kimyasala mahkum ediliyor. Eğitimin artması, bilimin gelişmesi, Batı’ya dönülmesi gereken bir yerde, Doğu’ya dönülerek sınırlar kevgire çevriliyor. Bunun sonucu uzun vadede demografik katliam olacakken, kısa vadede gençlerimizi, onların geleceklerini kaybediyoruz.”

“ANNELERİN GÖZÜNDEKİ YAŞ, ÖLENE KADAR SİLİNMİYOR”

“Zamanında ‘Uyuşturucu satıcılarını gördüğünüz yerde ayaklarını kırın’ talimatı verenler, şimdi ortalıkta görünmezken; meydanın kimlere kaldığı apaçık ortada. ‘Yetki’ adı altında konuşulanlar, bir süre sonra unutulsa da yitip giden canlar unutulmuyor, annelerin gözündeki yaş, ölene kadar silinmiyor.”

“GİDEN GENÇLİĞE NE DİYECEKSİNİZ, ANNELERİYLE NASIL BARIŞACAKSINIZ?”

“İktidara sesleniyorum. Komşularımızla yıllar sonra ‘barış’ görüşmeleri yapmaya başladınız. Daha önce ‘namaz kılacağız’ dediğiniz Şam yönetimine heyet gönderdiniz. Talibanlaşmaya niyetlenen yönetiminizle ülkenin ahlak sınırlarını zorladınız. Gidin bugün tüm komşularla barışın, giden gençliğe ne diyeceksiniz, onları nasıl geri getireceksiniz; anneleriyle nasıl barışacaksınız?”

(ANKA)