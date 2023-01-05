Türkiye’de son 52 yılın en sıcak aralık ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji G en el Müdürlüğü verilerine göre, son 52 yılın en sıcak aralık ayı nın yaşandı ğını, yağışların ciddi oranda azaldığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji G en el Müdürlüğünün verilerini paylaştı.

Kurum, “ Son 52 yılın en sıcak aralık ayı nı yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor. Hep söylüyoruz, kaynaklarımız sınırsız değil. Bu bilinçle çalışıp, adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düş en i yapmalıyız.” değerl en dirmesinde bulundu.

Aralık ayı Türkiye ortalaması 8 derece

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji G en el Müdürlüğünün, Türkiye’nin aralık ayı sıcak lık değerl en dirmesi paylaşıldı.

Verilere göre, Türkiye’de 1991-2020 dönemi ortalama sıcak lık değeri 4,8 derece ölçüldü. 2022 yılı Aralık ayı ortalaması ise 3,2 derece artış göstererek 8 derece olarak gerçekleşti.

Bu değer, iklim değerl en dirmesinde kullanılan 255 istasyona ait 1971-2022 yıllarını kapsayan 52 yıllık aralık ayı ortalamalarının en yükseği oldu. Aralık ayları arasında en yüksek ortalamanın yaşandı ğı ikinci aralık ayı 7,8 derece ile 2010’da yaşandı . 2010 yılı Türkiye’nin yıllık en yüksek sıcak lık ortalamasının 5,5 derece yaşandı ğı yıl oldu.

İç Anadolu aralık ta 4,6 dereceyi gördü

Yapılan karşılaştırma son ucunda, Marmara Bölgesi ortalaması 7 dereceyk en , Aralık 2022 sıcak lık ortalama değeri 10,3 derece olarak ölçüldü.

Ege Bölgesi uzun yıllar ortalaması 7,9 dereceyk en , Aralık 2022 sıcak lık ortalama değeri 10,8 derece olarak ölçüldü. Akd en iz Bölgesi ortalaması 9,1 dereceyk en 11,8 santigrat dereceye, İç Anadolu Bölgesi ortalaması 1,4 dereceyk en 4,6 dereceye çıktı.

Karad en iz Bölgesi’nde ise ortalama sıcak lık 4,8 derece şeklinde ölçülürk en , 7,8 dereceye, Doğu Anadolu Bölgesi ortalaması da 1,5 derecedeyk en Aralık 2022 sıcak lık ortalama değeri 2,4 derece olarak belirl en di.