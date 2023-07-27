Türkiye’de otomobil sporlarına ilgi artıyor

Türkiye Otomobil Spor ları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, otomobil spor larına olan ilginin günden güne artmasından memnuniyet duyduklarını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.

Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOSFED olarak 42 hafta sonunda 23 şehirde yarış yaptıklarını anlattı.

Aynı hafta sonu içerisinde 3 farklı şehirde yarış düzenlediklerini aktaran Üçlertoprağı, “Son yıllarda sponsorluk anlamında ciddi gelişmeler yaşıyoruz. Devletimize daha az yük olmak için ciddi çabamız var. Diğer taraftan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ciddi destek veriyor. Onların destekleriyle spor cularımız özellikle yurt dışında bayrağımızı temsil ediyor, önemli dereceler elde ediyor.” diye konuştu.

Üçlertoprağı, amaçlarının, otomobil spor larını hem yurt içinde hem yurt dışında temsil etmek olduğunu, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Üst kuruluşları Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) organizasyonlarına geçen yıl ilk defa kurumsal olarak katıldıklarına değinen Üçlertoprağı, “Burada 140 ülkenin katıldığı yarışta genç spor cumuz 3. oldu. Bu çok önemli başarı. Diğer taraftan Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa’da serilerini takip eden ve derece alan spor cularımız var.” dedi.

Üçlertoprağı, dünya genelinde müsabakalarının izlenme oranlarında otomobil spor larının, futbolun ardından basketbolla ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, “Ülkemizde otomobil spor larına ciddi ilgi var. İlgi günden güne de artıyor. Kayıt sayılarımız artışta. Başlangıç seviyemiz kartingde rekor seviyelere ulaştı. Biz bu ivmeden memnunuz. Bundan sonraki çalışmalarımız bunu arttırmak yönünde olacak.” şeklinde konuştu.

Otomobil spor larına devletin verdiği destekten memnun olduklarını dile getiren Üçlertoprağı, devletin vizyonuyla ülkeye kazandırılan spor tesisi İstanbul Park’ın, otomobil spor larına geri dönmesi konusunda beklenti içinde olduklarını sözlerine ekledi.

(AA)