‘Türkiye Yüzyılı’ kimin projesi?

Genç Cumhuriyet, 29 Ekim 2022 günü, 100. yaşından gün aldı.

Değişen rejime rağmen halkımız; Millet İttifakı belediyeleri sayesinde, bizi kardeş ve tek halk yapan, Anadolu ve Rumeli Müdaaf-i Hukuk ruhunu, coşku ile yaşadı.

İktidar medyası gündeminde ise “Türkiye yüzyılı” ve TOGG vardı.

Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” programında yaptığı konuşmaya bakıldığında sanki yeni bir çağa giriyormuşuz gibi bir algı vardı.

Madem “Türkiye Yüzyılı”na gireceğiz o zaman dönüp bir bakalım, son yirmi yılda ülkede ve bölgede neler yaşanmış!

100 yıl önce Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, Rusya’da ve ülkemizde, emperyalizmin etnik ve dinsel temelde parçaladığı ülkeler, Atatürk’ün mücadelesini örnek alarak milli devletlerini kurmuşlardı.

100 yıl sonra bakıldığında ise BOP eşbaşkanı eliyle hepsi 100 yıl önceki haline geri döndü. Bakın Irak’a, bakın Libya’ya, bakın Suriye’ye, İran’a ve Türkiye’ye!

Bölgedeki antiemperyalist ruh, vesayet ve diktatör diye diye dağıtıldı.

100 yıldır bölgedeki milletlerin, dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği zenginliklerine ve tarihi kaynaklarına ise ABD çöktü. ABD; BOP’ta görevli olanlara, bu zenginliklerin kırıntılarından bazen verse de vermese de uşaklar, hizmete devam etti.

Öyle esip gürlediklerine bakmayın, arkalarında kale gibi duran ABD emperyalizmi olmasa çoktan topuklamışlardı!

Bugün genç Cumhuriyetin; 100. yaşına girerken yeni bir anayasaya değil içerde ve dışarda BOP’a hizmet etmeyecek bir iktidara ihtiyacı vardır.

2023, ne bir vizyon ne de yeni bir yüzyılın başlangıcı değil parlamenter rejime dönüş yılı olmalıdır.

Vesayet diye diye genç Cumhuriyet’i, bir ve bütün tutan, anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştirmek istemenin adı ne olabilir size bırakıyorum…

Çağ değişmemiş, emperyalist çağ devam etmektedir ve bu çağın ilerici, devrimci önderlerinin tespitleri hala geçerlidir…

Yeni yüzyıla, “Fiat Serçe” kadar bile yerli ve milli olmayan TOGG ile mi gireceğiz?

TOGG’un üst düzey yöneticisi M. Gürcan KARAKAŞ; Ocak 2020‘de yaptığı açıklamada, “Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra, İngiltere’nin kabul gördüğü, özelikle mekanik aksamlarda şasi sistemleri konusunda ortaklarımızdan birisi. Tasarım için İtalyanlarla anlaştık” demişti!

Türkiye’nin ilk yerli ve milli arabası denilen TOGG’un durumu bu! Toplama bilgisayar gibi! Farklı patentleri bir çatıda toplayıp patent alırsan ve adı TOGG olursa milli olur! Ne de olsa patent yerli! Yersen!

AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” sembolü çok uluslu TOGG ise hedeflenen “Türkiye Yüzyılı”nda bu vatan bütün mü kalacak, varın siz düşünün…