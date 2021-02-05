Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9’uncusu yapıldı
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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9’uncusu yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusunun NATO Karargahı’nda icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantıların 9uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi” denildi.  (DHA)

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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 9’uncusu yapıldı
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