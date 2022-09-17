Türkiye Yıldız Milli Takımı, binicilik at terbiyesinde Balkan şampiyonu
Haberler Spor

Türkiye Yıldız Milli Takımı, binicilik at terbiyesinde Balkan şampiyonu

Balkan Dresaj Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Yıldız Milli Takımı, şampiyon oldu.

Balkan Dresaj Şampiyonası, Romanya’nın Baicoi kasabasında gerçekleştirildi.

Şampiyonaya; Romanya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye’den 60 sporcu katıldı.

At Terbiyesi Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Kemer Country Atlı Spor Kulübü sporcularından; Emir Yücel, Nehir Kaya, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper’den oluşan milli takım, antrenör Ela Açar eşliğinde Balkan şampiyonluğunun sahibi oldu. (DHA)

 

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstanbul Valiliği’nden deplasman tribünü açıklaması

İstanbul Valiliği’nden deplasman tribünü açıklaması

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe’de Filip Novak ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe’de Filip Novak ile yollar ayrıldı

Türkiye Yıldız Milli Takımı, binicilik at terbiyesinde Balkan şampiyonu
Spor