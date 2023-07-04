Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı
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Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır” denildi.

(DHA)

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