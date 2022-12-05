Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuv ve tleri, Azerbaycan ‘da ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçe ve sinde Türk ve Azerbaycan orduları, Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde tatbikata başladı.

Tatbikatta, kara ve hava kuv ve tleri, özel birlikler, istihkam birlikleri ile füze ve topçu birlikleri çeşitli görevleri icra ediyor.

Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı tatbikatta, çeşitli birliklerin koordineli faaliyetinin organize edilmesi, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler yerine getiriliyor.