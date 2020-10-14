Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye bu akşam Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan’ı konuk edecek. Geçtiğimiz günlerde Rusya ile karşılaşan A Millilerimiz bu maçtan tek puan çıkarmıştı. Bu akşamki karşılaşmada stada yüzde 50 oranında seyirci de alınacak. Türkiye Sırbistan mücadelesinde takımımızda Efecan, Kaan ve Ozan Kabak yer almayacak. İşte Türkiye Sırbistan maçının yayın bilgileri…

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi G Grubu 4. maçında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. TT Arena’da saat 21.45’te başlayacak milli maç TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye’nin de bulunduğu UEFA Uluslar Ligi G grubunda üçüncü maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle;

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 2 puan

4- Sırbistan 1 puan

A MİLLİLERDE ÜÇ EKSİK

A Milli Futbol Takımı’nda sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkan Kaan Ayhan ile Rusya maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak Sısbistan’a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca son Rusya maçında sakatlanan Efecan Karaca da mücadelede oynamayacak.

SIRBİSTAN’DA 7 FUTBOLCU TÜRKİYE’YE GELMİYOR

Mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşanıyor. Sırbistan Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar’ın kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucu Türkiye’ye götürülmediği ifade edildi.

BELİRLİ SAYISA SEYİRCİ ALINACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın yarın Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada loca alanlarının yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“A Milli Takımımızın Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü sat 21.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçı öncesinde çeşitli kararlar alındı.

Buna göre; stadyuma gelecek seyirciler için yapılan düzenlemeler ve uygulamalar şöyle:

1. TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Localara sadece TFF’nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecektir.

2. Stadyumda maç günü kesinlikle bilet satışı yapılmayacaktır.

3. UEFA kuralları gereği stadyuma gelecek seyircilerin toplu ulaşım ile stadyuma gelmemesi gerekmektedir.

4. Stadyuma yaya olarak girecek seyirciler stadyuma;

a. Stadın Doğu tarafındaki Metro çıkışındaki Aslanlı yoldaki girişlerden,

b. Stadın Batı tarafındaki Cendere Caddesi tarafında bulunan P3-P4 turnike çıkış merdiven tarafındaki girişlerden,

c. Stadın güneyinde yer alan Güney Taraftar Girişi tarafındaki girişlerden girebilecektir.

5. Araç ile girişler, TEM otobanı paralelinde bulunan yan yol üzerindeki stadyum araç girişinden yapılacaktır.

6. Stadyuma TFF otopark kartı olan araçlar ile biletli kişilerin plaka kaydını bildirdikleri araçları alınacaktır.

7. Seyircilerin 1. Güvenlik ve araç giriş kontrolleri sonrası tribünlere girişi şu turnikelerden sağlanacaktır:

a. G6 turnikesi (Güney)

b. Doğu VIP 4 turnikesi (P1-P2 otoparkı)

c. Batı VIP 4 turnikesi (P1-P2 otoparkı)

8. Turnikelerde ateş ölçümü yapılacak olup, özel güvenlik yetkililerince seyircilere doldurtulacak ‘Epidemiolojik Form’ ile girişler sağlanacaktır.”