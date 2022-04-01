Türkiye Rusya’ya savaş mı açacak?

ABD ve NATO’nun Ukrayna’daki piyonu Zelenski, aklınca kurnaz bir siyaset yürütüyor. Zelenski’nin son numarası ise aralarında Türkiye’nin de olduğu sekiz ülkeyi Rusya – Ukrayna Barışı’nın ‘garantör’ü yapmak… Zelenski, Türkiye’nin yanı sıra, Çin, Rusya, ABD, Almanya, Polonya, Kanada ve İsrail’in de garantör olarak kabul edilmesini istiyor. Zelenski, NATO üyelerini de masaya oturtarak, meşhur ‘’5. Madde’’yi dolaylı yoldan uygulatmanın yolunu açmaya çalışıyor.

KAVRAMLARA DİKKAT

Kulağa hoş gelen bu ‘garantörlük’ kavramı, AKP yandaşı gazeteciler tarafından da sık sık olur olmaz bir şekilde kullanılıyor. Oysa ki; diplomaside her kavramın farklı bir anlamı ve o kavramın getirdiği yükümlülükler var. Zelenski’nin ısrarla istediği ‘’garantörlük’’ de bu kavramlardan biri. Ancak garantörlük, Türkiye’nin başına yeni belalar açmaktan başka bir şey değil!

Neden mi?

RUSYA SÖZÜNÜ TUTMAZSA…

Örneğin; Rusya ile Ukrayna’nın barış masasına oturduğu ve tüm konularda uzlaştığını düşünelim… Türkiye’nin de masada garantör olarak bulunduğunu varsayalım. Rusya, anlaşma imzalandıktan bir süre sonra verdiği sözlere uymayıp Ukrayna’ya yeniden savaş açar ya da işgal girişiminde bulunursa ne olacak?

Türkiye, Zelenski’nin masada “garantör” olarak istediği NATO ülkeleri ile birlikte, Rusya’yı önce anlaşmaya uymaya davet edecek. Rusya, anlaşmaya uymadığı takdirde, Zelenski’nin garantör olarak kabul ettirdiği NATO ülkeleri ile birlikte, Rusya’ya karşı askeri müdahalede bulunacak. Kısacası savaş açacak!

Zelenski’nin istediği bizim yandaşların da olur olmaz bir şekilde kullandığı “garantörlük’’ işte bu…

Türkiye’nin bu siyasi kurnazlığa prim vermemesi ve mevcut pozisyonunu koruması en doğru tercih olacaktır.

YÖK: ‘İlk soruşturmayı açtık’

Dün bu köşede yer verdiğim ‘’YÖK özel üniversiteleri görmüyor mu?” başlıkla yazıda Bilgi, Nişantaşı ve Maltepe üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin yaşadığı sorunlara değinmiştim. YÖK, bu yazımın ardından bir açıklama yolladı ve “Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz’’ ifadesini kullandı.

YÖK’ten gelen açıklamada “Başkanımız Erol Özvar süreci yakından izliyor. Başkan Özvar, akademisyenlerimizin hakları konusunda göreve geldiği günden bu yana önemli kararlara imza attı” deniliyor.

MALTEPE MERCEK ALTINDA

Akademisyenlerin YÖK Kanunu’na göre talep ettiği maaşlar konusunun incelendiğinin ve bu konuda ilk adımın atıldığı belirtiliyor. Açıklamada, “Gelen bir şikayet üzerine Maltepe Üniversitesi’ne yönelik bir soruşturma başlatılmıştır’’ bilgisine de yer veriliyor. YÖK, akademisyenlerin haklarının korunması yönündeki çaba ve desteklerinin süreceğini de

ifade ediyor.

60 AKADEMİSYEN İŞSİZ KALDI

YÖK’ün bu açıklamasının elime ulaştığı saatlerde, Nişantaşı Üniversitesi yönetimi, haklarını arayan arkadaşlarına destek oldukları gerekçesiyle, birçok akademisyenin işine son verdi. Nişantaşı’nda işsiz bırakılan akademisyen sayısı böylece 60’a ulaştı. Sanırım, YÖK Başkanı Özvar’ın bizzat İstanbul’a gelerek soruna el koyması gerekiyor.