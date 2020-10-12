Türkiye Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’ta A Milli Takım, 3’üncü hafta karşılaşmasında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
STAT: VTB Arena
HAKEMLER: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez
RUSYA: Shunin- Karavaev, Semenov, Kudryashov, Aleksandr Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Ionov (Dk. 70 Mostovoy (Dk. 90+1 Fomin), Miranchuk (Dk. 70 Gazinskiy), Kuzyaev (Dk. 59 Cheryshev), Dzyuba
TÜRKİYE: Mert Günok- Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 80 Okay Yokuşlu), Efecan (Dk 46 Cengiz, Kenan Karaman (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+3 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz (Dk. 90+3 Enes Ünal)
GOLLER: Dk. 28 Miranchuk (Rusya) – Dk. 62 Kenan Karaman (Türkiye)
SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye) – Semenov (Rusya)