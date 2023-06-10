Türkiye Kupası’nda final maçı yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçı yarın İzmir’de yapılacak.

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakada Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Final mücadelesi ATV’den yayımlanacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral’ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor’u, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor’u eledi. Çeyrek finalde Yukatel Kayserispor’u geçen Fenerbahçe, yarı finalde de Demir Grup Sivasspor’u geçerek finalist oldu.

Türkiye Kupası’na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe’yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük’ü eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Galatasaray’ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü’nü saf dışı bırakarak finale geldi.

Bu sezonki 3. randevu

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig’de yapılan maçları 1-0 ve 2-1’lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.

Başakşehir, Avrupa hedefinde

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası’nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek.

Spor Toto Süper Lig’i 2. bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda Türkiye’yi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsil edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler ise Avrupa vizesi alamadı.

Başakşehir, Türkiye Kupası’nda şampiyon olması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek. Aksi durumda ise hak lig dördüncüsü Adana Demirspor’a geçecek. (AA)