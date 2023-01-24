Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.

Kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde;

Fenerbahçe – Kayserispor

Sivasspor – Gaziantep FK

Ankaragücü – Trabzonspor

Galatasaray – Başakşehir

Yarı final;

Sivasspor – Gaziantep FK / Fenerbahçe – Kayserispor

Galatasaray – Başakşehir / Ankaragücü – Trabzonspor

(DHA)