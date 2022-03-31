Türkiye için yalancı bahar mı?..

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edişinin birinci ayı geride kaldı. Doğal olarak, çok yakınındaki sıcak gelişmeler Türkiye’yi dünyanın ilgi odağı haline getirdi.

Lafı çok uzatmadan, şu kan ve gözyaşı ile geçen bir aylık süreçte, durumun hem dünya hem de Türkiye açısından fotoğrafını çekmek lazım. Stratejist, emekli Deniz Kurmay Albay Cahit Armağan Dilek’ten analizlerini istedim. Dilek, “Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna işgali ağırlıklı olarak küresel düzenin Avrupa-Atlantik ve Avrupa güvenlik mimarisi bölümünde yeniden dizayn sürecini başlatan bir dönüm noktası oldu” diyerek söze başladı. Cahit Armağan Dilek, dünya ölçeğinde, olanlara, şöyle bakıyor:

-24 Mart’ta Biden’ın NATO, AB, G7 liderleriyle peş peşe yaptığı toplantılar ABD’nin liderlik konumunu gösteriyor. Soğuk Savaş sonrası ABD liderliğinde ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir küresel ittifak oluştu. Dünya, iki veya çok kutuplu sisteme gidiyor analizleri yapılırken Ukrayna savaşı ABD liderliğinde tek kutuplu bir dünya düzenini mi yaratıyor sorusu akla geliyor. Çünkü birkaç istisna hariç dünya Rusya’ya karşı birleşti. Bu küresel ittifak, öngörülen yeni çok kutuplu dünya düzeninin en önemli aktörlerinden biri olacağı düşünülen Rusya’nın belini kırmaya evirilmiş durumda. Soru şu: Batı bunu yapar mı ya da Rusya’nın küresel oyunun dışına itilmesine izin verir mi? Kısa hatta orta vadede bunu öngörmüyorum. Batı dünyasını belki de ilk defa böyle bir araya getirip ittifak olmuşken, tüm ülkeler ABD’nin arkasına sıralanmışken yaratılmış Rus düşmanını ortadan kaldırmak çok mantıklı değil. Rusya’yı Çin’e karşı mücadelede Batı’nın yanında konumlanan bir ülke haline getirmek en başarılı sonuç olacaktır.

-Rusya’nın Afganistan ve Çeçenistan maceralarından dersler almadığı zaman ve mekan değişse de aynı hataların tekrar edildiği görülüyor. Ayrıca Putin’in otoriter ve tek lider olarak kafasındaki Ukrayna işgali ve sonrasına ilişkin planlar konusunda en yakınındakiler dahil kimseyi doktrine edemediği anlaşılıyor.

Bu nedenle Rusya’nın Ukrayna işgalinin başarısızlığa doğru evirildiğinin güçlü işaretleri var. Bununla birlikte Rus askeri gücü geç de olsa çok zayiatla ve bedeli ağır da olsa askeri hedeflere ulaşılmasını sağlayabilir. Ancak bu Putin için bir Pirus Zaferi olacaktır.

-Ama şuna dikkat. Pirus Zaferi Putin’e ağır siyasi bedellere neden olabilir. Ömür boyu başkan olma hakkını elde etmiş Putin koltuğunu kaybedebilir, Rusya’nın yönetim sistemi değişebilir. Çünkü Rusya’nın Ukrayna’daki askeri başarısızlığı Putin gibi otoriter bir liderin de koltuğunu salladı ve tartışmalı hale getirdi. Rusya’da iktidar savaşlarının sonucunda oluşacak yönetim şekline bağlı olarak NATO/AB-Rusya ilişkilerinde belirleyici olacak.

-24 Mart’ta Brüksel’de yapılan zirveler, Biden’ın Polonya ziyaretinde verdiği mesajlar, ABD ve NATO’nun Doğu Avrupa sınırlarına katbekat daimi kuvvetler konuşlandıracağına işaret ediyor. Böylece NATO doğu sınırlarını adeta kalın çizgilerle çizmiş olacak. Ve bu hat Avrupa güvenlik mimarisinde NATO’nun cephe hattı olacak. Kime karşı Rusya’ya karşı.

– Ukrayna’daki savaşın nasıl sonuçlanacağı belli değil ancak Ukrayna orta vadede istikrarsızlık alanı olarak kalacak.

-Biden’ın Avrupa’daki konuşmalarında verdiği en kritik mesaj savaşın aslında demokrasi ile otoriterlik arasında olduğunu vurgulayıp bunun da uzun ve acılı bir süreç olacağını söylemesidir. Yani burada Putin’e karşı kazanılacak zafer Çin, K. Kore, İran gibi ülkelere de uyarı olacaktır.

-Bu mücadeleyi demokrasilerin kazanması halinde (Rusya’nın düştüğü durumdan sonra Çin de bastırılabilir) ya da ABD’nin şu anda oluşturduğu küresel ittifak bağlamında yakaladığı psikolojik üstünlükle birlikte tek kutuplu bir dünya düzeni olasılığı da gittikçe artmaktadır.

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Cahit Armağan Dilek, “Peki bu krizde Türkiye’nin durumu nedir” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor:

– Türkiye’nin Rus işgalini kınaması, Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmaması, Ukrayna’ya destek vermesi, Rus ve Ukraynalı bakanları bir araya getirmesi ABD ve Avrupa ülkelerince olumlu karşılandı. Türkiye’ye teşekkür edildi.

Bu teşekkürlerle falan ABD ve AB’nin Türkiye’ye yönelik yalancı bahar havası yarattığını “AB’nin yeni kabul ettiği Stratejik Pusula belgesinde özellikle Kıbrıs-Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin halen sorun yaratan, hakkından fazlasını elde etmeye çalışan ülke olarak gösterilmesi”nden anlamak mümkün.

-Türkiye’nin bu savaş-yaptırım vs. ortamında ayrıcalıklı ülke gibi bir konumda olması ne kadar sürecek belli değil. ABD ve Avrupa’nın tutumunun yalancı bir bahar havası yarattığını söylersek abartmış olmayız. Batı Türkiye’den olmayacak bir şeyler istemeye hazırlanıyor olabilir mi? Oyunu bozarız vs. gibi hamasi cümlelerle bunu geçiştirmeyelim. Sonuçta oyunu kurgulayanlar ve oynatanlar belli. Hangi sahnenin geleceğinin belirlenmesinde onlar daha önde.

-Stalin, Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Türk Boğazları’nda tek söz sahibi olmasını; Türkiye boğazlara sahip olmakla Sovyetlerin boğazını sıkıyor nefesini kesiyor şeklinde nitelemişti. Şimdi ise tam aksi bir durum mu yaratılıyor? Yani Batı’nın Türkiye’nin yaptırımları uygulamamasına ses çıkarmamasını acaba Rusya’nın nefes alması için mi yaptı sorusunu akla getiriyor. Böylece yeni Rusya Batı’ya bağımlı hale mi getirilecek? Öyle ya savaşta düşmanınıza kaçacak bir koridor bırakmak gerekir ki her şeyi göze alıp acımasız bir saldırıya geçmesin.

–Ukrayna savaşının Karadeniz safhası henüz yaşanmadı. Ukrayna’ya gemilere karşı füze savunma sistemlerinin verilme kararı, belki bir psikolojik harekat olarak serseri mayın tehdidinin gündeme sokulması, Ukrayna’da durumun ağırlaşması halinde denizden insani yardım ve korunması gibi konuların da gündeme gelebilecek olması Karadeniz’in yeni olaylara gebe olduğunu ve Montrö dahil çok hazırlıklı ve uyanık olmamızı gerektiriyor.

-Ve ısrarla yeniden hatırlatalım. Ukrayna savaşı evet yeni dünya düzeninde dönüm noktası olacak. Ama Suriye, Irak, Kıbrıs, Libya’da çok önemli gelişmeler var. İdlib’de çatışmalar başladı. Suriye kuzeyinde özerk yönetim ilan edip tanıma girişimleri hız kazandı. Buralar Ukrayna’dan daha az önemli değil. Zamanlama açısından belki daha önemli ve kritik. Unutmayalım.

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.