Türkiye-Ermenistan maçının hakemi belli oldu
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Türkiye-Ermenistan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

UEFA, D Grubu’nda yer alan milli takımın 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada 39 yaşındaki İspanyol hakem Sanchez’i görevlendirdi.

Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

Republican Stadı’ndaki mücadele TSİ 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.

(AA)

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