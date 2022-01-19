Türkiye-Ermenistan arasında yeni gelişme! 2 Şubat’ta başlıyor

Uzun süredir gergin seyreden Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem… Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2 Şubat’ta iki ülke arasında karşılıklı uçuşların başlayacağını açıkladı.

Türkiye ve Ermenistan’ın atadıkları özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan, iki ülke ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da yapmıştı.

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildi. Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Irak’ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi Erbil’e ise 24 Ocakta uçuşlar başlayacak.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 sonbaharında çıkan ve Azeri ordusunun kazandığı Dağlık Karabağ Savaşı’nın en önemli sonuçlarından biri, Ankara-Erivan arasında ilişkilerin normalleşmesi için yeni bir fırsat yaratması olmuştu.

Türkiye, Ermenistan’ı bölgede yeni bir barış ve istikrar ortamı kurmak için yapıcı olmaya çağırmıştı. Ermenistan da Türkiye ile yeni bir sürecin başlayabileceği mesajını vermişti.

İSTANBUL-ERİVAN HATTINA HAFTADA 3 GÜN UÇUŞ İZNİ

Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları’na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izni verildiği ifade edilen açıklamada, “Ermenistan tarafında Fly One Armenia havayolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat’ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19.50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23.35’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacaktır” denildi.

GAZİANTEP-ERBİL UÇUŞLARI PAZARTESİ VE PERŞEMBE

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, “Anadolujet’in Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak’ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştirilecek” ifadeleri yer aldı.