Türkçe ile düşünce üretemeyiz öyle mi?

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz gün “entelektüel seviyesini” ortaya koyan, Türk dili ve Harf Devrimi ile ilgili sapla samanı karıştıran, Cumhuriyete, kuruculara dil uzatan bir konuşma yaptı…

Tepkiler yükselince geri adım atıp “Ben öyle demedim, saptırıldı” türünden bir şeyler söylemeye çalıştı. Hatta, “Cumhuriyet’in 100. Yılı için projeler üreten partiyiz” bile dedi! –Ancak, her zaman olduğu üzere söylenen söylenmiş, mesaj verilmişti!

Harf Devrimi veTürk dili konusunda pek çok yazı yazdım.

En değerli kaynaklardan alıntılar yaparak, resmi belgelere dayanarak yapılan devrimin ne kadar doğru olduğunu, Türkçe’yi nasıl yücelttiğini, o sayede ülkenin birçok bilim insanı, edebiyatçı ürettiğini anlattım.

Ancak “fikir” başka olunca anlamamakta ısrarlılar!

Öncelikle bu üst düzey AKP’li milletvekilinin söylediklerine bakalım… Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada şöyle dedi Mahir Ünal:

–Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır” diyen Mahir Ünal “Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir

Nasıl, çok kendinden emin bir açıklama değil mi? Bir de şu sözlerine bakalım:

–Bugün konuştuğumuz Türkçe’nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz.

Mahir Bey, bildiği Türkçe’yle ve entelektüel ufkuyla bunları söyledi… Şimdi sıra bende; 15 Mart 2017’de bu köşede kaleme aldığım yazımdan bölümler paylaşmak istiyorum

Yok hükmünde bir ülke!..

29 Ekim 1923 sabahı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin genel görünümü şöyleydi:

–Nüfusu 13 milyon. 40 bin köy var; 37 bin köyde okul yok, dükkan yok, postane hak getire… 30 bin köyde cami yok, traktör sayısı, biçerdöver sayısı sıfır… 5 bin köyde sığır vebası var. 1 milyon kişi frengi, 2 milyon kişi sıtmadan kırılıyor… Verem, tifo, tifüs salgını cabası. Bitle başa çıkmak imkansız. Dünyaya gelen her iki bebekten biri, doğum esnasında her 5 anneden biri ölüyor…

Ortalama ömür 40 yıl.

–Memlekette sadece 337 doktor var. 60 eczacı var, yalnızca 8’i Türk! Tüm memlekette sadece 4 hemşire var. 40 bin köye karşın yalnızca 136 ebe var. Limanlar, madenler yabancıya ait. Demiryollarının bir metresi bile bize ait değil. Osmanlı’dan ayakta kalan sadece 4 fabrika var. Sanayi denilen işletmelerin yüzde 96’sında motor yok! 10’dan fazla işçi çalıştıran sadece 280 kişi mevcut. Bunların 250’si de yabancıların.

–Kişi başına milli gelir 45 dolar! Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus’ta var. Kara yolu yok. Otomobil sayısı yalnızca 1490! Cumhuriyet’ten önce eşit eğitim hakkı yok. Meslek hakkı yok, velayet hakkı yok. Kadın insan değil, kendisine miras kalan mallar üzerinde tasarruf hakkı yok…

Nasıl, iç karartıcı değil mi?!. Devam edelim, “Cumhuriyetten önce darbe yaptılar” diyen beyzadelere gerçekleri bir bir sıralayalım:

–Memlekette tiyatro, müzik, spor, heykel yok. Arkeolojik eserler padişahların hediyesi olarak Avrupa’ya uçurulmuş. Kimi alaturka saat kullanıyor. Güneşin battığı anı 12 kabul ediyor. Kimi zevali saati kullanıyor. Kimisi güneşin tamamen battığı ezani saati kullanıyor. “Saat kaç birader” diyorsun, herkes başka telden çalıyor… Ne ağırlığımız dünyaya ayak uydurabiliyor ne de uzunluğumuz!..

Türkçe’nin yasak olduğu ülke!..

Şayet içiniz bulandıysa rica ediyorum biraz daha sabır…

–600 küsur sene Türkçe’nin ırzına geçilmiş; Arapça ve Farsça harmanlanmış Osmanlıca adında melez bir dil ortaya çıkmış. Fransızca ve İtalyanca kelimeler dilimizi işgal etmiş. “Harf Devrimi yapıldı bir gecede cahil kaldık” diyor bunlar, alçakça bir yalan bu; İbrahim Müteferrika’nın matbaayı getirdiği 1750’lerden o güne basılan kitap sayısı 417! Bu topraklara kitap gelene kadar Avrupa’da 2.5 milyon farklı kitap basılmış! Yaşı gelen her 4 çocuktan 3’ü okula gitmiyor. Türkiye’nin tüm liselerinde sadece 230 kız öğrenci kayıtlı. Sadece bir üniversite var.

Medreselerde Türkçe yasak!..

Cumhuriyet ilan edildiğinde Osmanlıca okuma yazma oranı yüzde 7 olan, bunun yüzde 4’ü azınlıklar olan, kadınların oranı ise binde 24 olan bir melez dille mi kalkınacaktı Türkiye Cumhuriyeti?

Türkiye’nin 1923’teki genel durumu işte buydu!..Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Büyük devrimci ve arkadaşları işte böyle bir ülke teslim aldı… Mustafa Kemal 30 Ekim 1923 sabahı İsmet İnönü’ye yazdığı mektupta durumu şöyle özetliyordu:

–Cumhuriyetin ilk gününde bize geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ülkelere örnek olacağız. Özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun…

Mahir Ünal, yukarıdaki rakamları bilmiyorsa yazık, hemen okuyup öğrenmesi gerek… Biliyorsa daha da yazık; Atatürk ve Cumhuriyeti bu kadar ucuz yoldan yıkmanın mümkün olmadığını öğrenememiş!