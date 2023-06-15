Türkan Şoray: Sevgiyle dünyada başarılamayacak hiçbir şey yok

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Kadın Emeği Festivaline ev sahipliği yaptı. Festivale onur konuğu olarak katılan Türkan Şoray, emeğin çok değerli olduğunu belirterek üretime katılan bütün kadınları kutladı. Aynı zamanda Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Asya karakteri gözünden sevgiyi yorumlayan Şoray, Asya olarak da Türkan olarak da sevgi çok değerli. Sevgiyle dünyada başarılamayacak, halledilemeyecek hiçbir şey yok. Herkes birbirine sevgiyle kucaklaşsa dünya çok güzel olur dedi.

Kartalda kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Halk Eğitim Merkezi ile birlikte 5 gün sürecek festival düzenledi. Dün açılışı gerçekleştirilen festival kapsamında her gün Kartal Meydanında 11.00- 22.00 saatleri arasında pek çok etkinlik yapılıyor. Halk eğitim kursu sergileri, kadın emeği pazarı ve Kartalda bulunan sivil toplum kuruluşlarının kermesinin yanı sıra çeşitli söyleşi, konser, müzik ve sahne performansları gibi daha birçok etkinlik meydanda kurulan alanda gerçekleştiriliyor.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Kadın Emeği adının verildiği ve birçok etkinliğin yer aldığı festival, dün saat 14.30dan itibaren Kartal Meydanında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Aynı gün saat 18.00da gerçekleşen Kartallı Kadınlar Soruyor, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray Yanıtlıyor söyleşisi ile de festivalin onur konuğu olan Türkan Şoray, vatandaşlarla buluştu. Festivale katılanlar Şoray’a yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşi sonrası Türkan Şoray’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından sevgi ve emek ödülü verildi.

ŞORAY: EMEK ÇOK DEĞERLİDİR

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, Şu an Kartaldayım. Herhalde bu festivalde özellikle kadın emeği ön plana çıkarılıyor. Daha önce de kitap fuarıymış. Bu çok güzel bir organizasyon. Böyle bir organizasyonda burada Kartallı kadınlarla beraber olmak benim için büyük bir mutluluk olacak. Heyecan içindeyim. Biraz sonra Kartallı kadınlarla buluşacağız. Belki onların el emeğini görme ve inceleme fırsatım olur. Üretime katıldıkları için kadınlarımızın hepsini kutluyorum. El emeği, göz nuru, emek çok değerlidir. Onları şimdiden yanaklarından öpüyorum diye konuştu.

SEVGİ ÇOK DEĞERLİ

Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Asya karakteri gözünden sevgiyi yorumlayan Şoray, Asya olarak da Türkan olarak da sevgi çok değerli. Sevgiyle dünya da başarılamayacak, halledilemeyecek hiçbir şey yok. Herkes birbirine sevgiyle kucaklaşsa dünya çok güzel olur diyorum dedi.

YÜKSEL: İYİ Kİ ÜRETEN KADINLAR VAR

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bugün Kartalda Kadın Emeği Festivalimiz başladı. Aynı zamanda Hayat Boyu Öğrenme Haftası. Hem Kartal Belediyesi hem Kartal Kaymakamlığı ilçede yaşayan kadın arkadaşlarımızın Halk Eğitimde ve belediyenin kurslarında yıl boyu ürettikleri ürünleri Kartallı kadınlarla buluşturmuş oldu. Hem onlar hünerlerini sergiliyorlar hem de Kartallı komşularımız beğendikleri ürünleri satın alma fırsatı buluyor. Böylelikle üretici ve tüketiciyi de buluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda Kadın Emeği Festivalimizin bugün bir onur konuğu vardı. Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray misafirimiz oldu. 7den 77ye herkes Türk Sinemasının Sultanına ilgi ve sevgisini gösterdi. Biz de ona sevgi ve emek ödülünü verdik. Böyle bir değeri Kartalda ağırladığımız için hem gururlu hem de mutluyuz. İyi ki üreten kadınlar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; Üreten köylü milletin efendisidir. Üreten kadın da kentin efendisidir, bizim efendimizdir ifadelerini kullandı. (DHA)