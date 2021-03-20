Türk sporunun acı kaybı

MHK eski Bakanı, FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı, FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti. 71 yaşında hayata gözlerini yuman Bülent Yavuz için bugün ve yarın oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Bülent Yavuz, 8 sezon boyunca görev aldığı Süper Lig’de 83 maç yönetmişti. Bülent Yavuz, spor yazarlığı ve televizyon yorumculuğu da yapmaktaydı.

TFF’nin resmi internet sitesinde Bülent Yavuz için başsağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzun yıllar Süper Lig’de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, Federasyonumuza MHK danışmanı olarak da çok önemli hizmetlerde bulundu.

Bülent Yavuz anısına 20 ve 21 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”

BEŞ YIL MHK BAŞKANLIĞI YAPTI

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’ndan kıdemli albay olarak emekli olan Bülent Yavuz, 1980 yılında hakemliğe başladı. 1990 yılında FIFA kokartını aldı. 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı’na seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı’na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.