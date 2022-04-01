Kanunlaşmasına bir adım kala yeni yasayla Türk sporunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi komisyondan geçti. Yasaya göre zarar eden yönetim borcu cebinden ödeyecek. Kurallara uymayanlara ağır para ve hapis cezaları gelecek.

Her alanda dibe vuran Türk futbolu için önceki gün devrim niteliğinde bir adım atıldı. Uzun süredir konuşulan ve 61 maddeden oluşan “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi” TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Kısa süre içerisinde meclise sunulacak teklif, kabul edilmesinin ardından yasalaşacak. Teklifle, 30 milyar TL’yi aşan borca sahip futbol kulüplerinin daha fazla borç batağına saplanmasının önüne geçilmesi ve yönetimlerinde şeffaflık sağlanması amaçlanıyor. Başkan ve yönetimi, kendi dönemindeki borçlardan sorumlu tutulacak. Ayrıca spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, bütçe ve harcama esasları gibi konulara dair usul ve esaslar düzenleniyor.

Peki, yeni yasa ana hatlarıyla başta futbol olmak üzere, Türk sporuna neler getiriyor? Kısaca derleyelim…

ARTIK DERNEK OLMAYACAKLAR

– Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Bu da kulüplerin satılabilmesinin önünü açacak.

– Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için denk bütçe sistemi getirilecek. Kulüpler en çok bir önceki yılın brüt gelirinin yüzde 10 fazlasına kadar ilave harcama yapabilecek. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri mali yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

– Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF’ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.

ÖDEMELER ARTIK BANKA YOLUYLA

– Menajerlik sistemi baştan aşağı değiştirilecek. Yapılacak sözleşmeler maksimum 2 yılla sınırlandırılacak. Menajerlik ücretine üst sınır getirilecek. Menajere verilecek ücret en fazla; brüt gelirin 2 milyon liradan fazla olması durumunda bu ücretin yüzde 5’ine kadar kararlaştırılabilecek. Futbolcusunu başka bir kulübe transfer eden menajere, spor kulübü veya spor anonim şirketinin elde ettiği bonservis bedelinin yüzde 10’una kadar ücret verebilecek.

– Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak. Buna bağlı ağır yaptırımlar ve hapis cezası da gündeme gelecek.

– Kişiler, üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilecek. Federasyon yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesinin bundan böyle milli sporcu olması zorunlu olacak.

– Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince gerçekleştirilecek 7 bin TL üzerindeki ödeme ve tahsilatların, bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilecek.