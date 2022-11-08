Türk olmanın faydasını görmemek!..

Uzun yıllar önceydi…

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri okullarda okutulan “Andımız” kaldırılınca gerici, neo liberal dönek takımı pek bi sevinmiş, etrafa gülücük saçan mesajlar çekmeye, bahşedilen köşelerinde sevinç çığlıkları atmaya başlamışlardı…

Sosyal medya hesabında bu tiplerden eski bir AKP milletvekilini takip eden yurttaş da dayanamamış şöyle bir mesaj atmıştı:

–Neyi vardı Andımızı da kaldırdılar. Varlığım Türk varlığına armağan olsun…

Eski milletvekili muhterem bu mesaja pek celallenmiş, “Sen Türk müsün, yoksa kendini Türk zannedenlerden misin, hiç araştırdın mı bilmiyorum. Fakat ben seni ırkından dolayı değil, bildiğim kadarıyla iyi bir Müslüman olduğun için, Allah rızası için sevdim” diye yüklendikten sonra, kendince taşı gediğine koyuvermişti:

–Bugüne kadar Türklüğümün hiç bir faydasını görmedim.. Yine de bugüne kadar varlığını benim varlığıma armağan edenlere teşekkür ederim!..

Ne kadar esprili değil mi?.. Yetinmemiş, bir de akıl vermişti o müthiş, o zeka dolu espri yeteneğiyle:

–Ayrıca, Andımızı evden çıkmadan okuyabilirsin, sıkıntı yok!..

Gördüğünüz gibi, eski ya da yeni fark etmiyor; bunların tümünde aynı yetenek, aynı entelektüel birikim, aynı espri dehası fazlasıyla mevcut… Ancak bi şeye fena halde takılmıştım; Türklüğün, ne gibi faydasını görecekti acaba?.

–İnşaat ya da asfalt ihalesi değil ki bu…

Türklük bir kimliktir… Bir üst kimlik… Fransız devriminden itibaren, ulusal devletlerini kuran ve “milletleşen” topluluklar, devletlerinin isimleriyle anılmaya başladılar. İngiliz, Fransız, İspanyol, Alman, Rus gibi..

Osmanlı’da ise “Millet” deyimi, gerçek bir milleti değil, ümmeti temsil ediyordu. Osmanlı’dan son ayrılan millet Türklerdi. Başlangıçta devleti kuran, ancak yüzyıllardır o devletin yönetiminden uzaklaştırılan, Türklükle hiç ilgisi kalmamış yönetici sınıfın ve de ulemanın, “Etrak-ı bi idrak” yani “geri zekalı” diye aşağıladığı, ancak savaşlarda, vergilerde ya da angarya işlerde akla gelen Türk Milleti’nden söz ediyorum!..

Kendi küllerinden doğan ulus!..

Türkler, yıkılan Osmanlı Devleti’nin küllerinden, tarihin emperyal devletlere karşı ilk kurtuluş savaşını kazanarak doğdular. Kendi ulus devletlerini kurdular. Adını da, yüzlerce yıldır Batılıların, Anadolu için kullandıkları sözcüğe “Cumhuriyet” sıfatını ekleyerek koydular

–Türkiye Cumhuriyeti!

Türklük aynı zamanda bir aidiyet duygusudur…

Hangi kökenden gelirse gelsin, hangi dine ya da mezhebe mensup olursa olsun, nüfus kağıdında “Türk” yazan, kendini “Türk” olarak tanımlayan herkes Türk’tür… Büyük devrimci, işte bu tanımdan yola çıkarak, bugün her yerden silmeye çalıştıkları o özdeyişi, kulluktan yurttaşlığa geçirdiği Türk Milleti’ne armağan etmişti:

–Ne mutlu Türk’üm diyene!

Andımızı ve bu özdeyişi “ırkçı” olarak niteleyen ümmetçiler ve neo liberal artıklar ya Türkçe bilmiyorlar ya da Cumhuriyet’e duydukları nefret ve önyargı, gözlerini, akıllarını kör etmiş durumda!.. Irkçı söyleme göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün o müthiş söylemi şu şekilde olmalıydı:

–Ne mutlu Türk olana!

1950’lerden itibaren, yurttaş bilincinin erozyona uğratılması, büyük gerileme ve son dönemin “Sünni devlet” yaratma çabaları tabii ki “Türk” kimliğinin, milletin ve milliyetçiliğin azılı düşmanı olacaktı, tersi olsaydı, eşyanın tabiatına aykırı olurdu!..

Tüm bu nedenlerle, milletvekili ekisi muhteremin “Türklüğümün hiç bir faydasını görmedim” lafı sonuna kadar doğruydu… Hiç kuşkunuz olmasın, alınıp, satılır bir nesne olsaydı, anında nakite çevrilebilir rant aracı olsaydı önce bu muhteremler sahip çıkarlardı…

O nedenle, bu memleket, büyük şair Nazım Hikmet’in “Kuvayı Milliye Destanı” nda dediği gibi “Dörtnala gelip uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim” diyenlerin, ateşi ve ihaneti görenlerin, zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri olmayanlarındır…

İşte o nedenle, o aidiyete gururla sahip çıkanların haykırışı sürekli çınlar gök kubbede:

–NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE…

Türk yetmedi şimdi de Türkçe hedefte!

Şimdilerde ise hedefte Türkçe var; hani şu dünyanın önde gelen dilbilimcilerin övdüğü, “müthiş bir matematiğe sahip” diyerek alkışladığı, “estetik yönüne” dikkat çektiği dilimizden söz ediyorum!

AKP’nin Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, daha geçen hafta “Türkçe’yle düşünce üretmenin imkansız olduğunu” ileri sürdüğü konuşmasında yukarıdaki cümleyi sarfettikten sonra yetinmemiş, daha da ileri giderek Cumhuriyete şöyle dil uzatmıştı:

–Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir.

İktidarın Cumhuriyet’e bakışını açıkça ortaya koyan bu yaklaşıma bundan önce de defalarca yanıt verdiğim için tekrarlamama gerek yok; ancak böyle bir kafayla ülkenin nereye getirildiğine işaret etmek yeter!

Ben yalnızca uzun yıllar öncesinden bir yazıyla Türk Ulusu’nun varlığını, ayağa kalktığında, birlik olduğunda neler yapabildiğini, yapabileceğini bir kez daha anımsatayım dedim…

–Anlamayacaklarını biliyorum ama olsun, çok yakında mutlaka anlayacaklardır!..